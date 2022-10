E' stato necessario l'intervento di quattro gazzelle dei Carabinieri e di una pattuglia della Polizia locale per sedare la violenta lite in strada che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi a Usmate Velate.

Zuffa in strada tra due donne, arrivano i Carabinieri

Le informazioni su quanto accaduto e sul motivo alla base del violento alterco sono ancora poco chiare mentre quel che è certo è che intorno alle 14 è arrivata la telefonata alla centrale regionale del 118 per un'aggressione tra due donne in via Cavour a Usmate.

Trasportata in ospedale una 26enne

Contestualmente all'arrivo dei soccorsi sul posto si sono portate anche quattro auto dei Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

I soccorritori, a quanto si apprendere dall'Ageniza regionale emergenza urgenza, hanno prestato le prime cure ad una 26enne inizialmente valutata in codice giallo e poi trasportata in ospedale per ulteriori esami in codice verde. Illesa, a quanto sembrerebbe, l'altra donna coinvolta.

Sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'ordine sulla dinamica e sulle cause alla base dell'aggressione.