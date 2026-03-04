In occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna, il Bosco delle Querce di Seveso e Meda che pochi giorni fa è stato insignito del marchio del Patrimonio Europeo dalla Commissione europea, ospita Luisa Briguglio, poliedrica musicista siciliana che unisce letteratura, danza, teatro e musica in un percorso di dialogo tra tradizione mediterranea e influenze latinoamericane.

8 Marzo al Bosco delle Querce con un concerto di Luisa Briguglio

L’appuntamento è domenica 8 marzo, alle 17, con il concerto “Truvatura”, che è anche il titolo del primo album solista della cantautrice. Otto tracce, un solo

viaggio: tra poesia e memoria, tra la voce e la terra, alla ricerca di un tesoro nascosto dentro e fuori di sé. E’ una raccolta di oggetti emotivi: canzoni-tesoro che l’artista affida a chi vorrà mettersi in ascolto. Sul palco con Luisa Briguglio (voce e chitarra classica), Fabrizio Lai Dessì (chitarre), France Duclairoir (contrabbasso, cori) e Matteo Nocera (batteria – percussiva).

L’evento, a ingresso gratuito, è ideato da Fare e Circolo Legambiente “Laura Conti” di Seveso nell’ambito del progetto Insieme per il Bosco, in collaborazione con Musicamorfosi e con il contributo di Regione Lombardia e dei Comuni di Seveso e Meda.

Truvatura, il tesoro leggendario nascosto in una grotta