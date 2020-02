A Bellusco è iniziata la “Festa degli Alberi”. Al via tre settimane ricche di eventi culturali a stampo “green”: ecologia al centro.

“Un ponte tra le Terra e il futuro”

Sabato mattina, in piazza Kennedy, è andato in scena il primo appuntamento, con la presentazione del progetto “Deserto Verde”, ad opera dell’associazione “Queen of Peace” e dell’azienda Briantea: attraverso l’acquisto di una piantina verrà sovvenzionata la creazione di un’isola verde in Burkina Faso. La vendita verrà replicata sabato 29 febbraio, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Il pianeta chiama, Bellusco risponde. Focus sul clima e i problemi che ne derivano” realizzata dal gruppo belluschese di “Fridays for future”. A marzo, infine, una tre giorni in cui saranno i più piccoli al centro delle iniziative. La “Festa degli alberi” è inserita in un percorso che a Bellusco è nato cinque anni fa, durante il quale sono state messe a dimora più di mille piante e piantine.

“Abbiamo ereditato un sistema virtuoso dalle Amministrazioni che ci hanno preceduto e che abbiamo saputo potenziare e valorizzare – spiega l’assessore all’Ambiente Daniele Misani – Il Piano di governo del territorio approvato dieci anni fa infatti aveva introdotto un sistema coraggioso: per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica agli operatori veniva richiesta la cessione di aree specifiche territorio. In questo modo abbiamo intascato meno soldi ma ora abbiamo un patrimonio di territorio verde vasto e che continuiamo a valorizzare”.

Anche grazie a eventi come la “Festa degli Alberi”.