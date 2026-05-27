A Carate la festa del libro, si chiude “We Share Books”

Si è tenuto nella serata di venerdì 22 maggio nell’auditorium “Vittorio Ghezzi” di Carate Brianza, l’evento conclusivo della 12esima edizione di “We Share Books”, il concorso promosso da BRIANZABIBLIOTECHE e dedicato agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dei Comuni aderenti alla rete.

L’iniziativa quest’anno ha coinvolto oltre 250 ragazzi e ragazze provenienti da 19 istituti scolastici nella realizzazione di più di 60 booktrailer ispirati a quasi quaranta titoli selezionati dal Gruppo Ragazzi di BRIANZABIBLIOTECHE.

L’evento, realizzato con il contributo di BCC Carate e Treviglio, ha visto la presenza del suo Presidente, Ruggero Redaelli:

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nel nostro Auditorium Vittorio Ghezzi la serata conclusiva e le premiazioni di WE SHARE BOOKS, un’iniziativa che negli anni ha saputo coinvolgere centinaia di ragazzi avvicinandoli alla lettura in modo creativo, innovativo e non convenzionale. Attraverso la realizzazione dei booktrailer, i giovani hanno l’opportunità di confrontarsi non soltanto con i libri, ma anche con il linguaggio delle immagini, della musica e della comunicazione digitale, sviluppando competenze, sensibilità e capacità di lavorare insieme. In un tempo in cui spesso si sostiene che i ragazzi leggano sempre meno, progetti come questo dimostrano invece quanto sia ancora forte il bisogno di storie, emozioni e confronto. Come BCC Carate e Treviglio crediamo fortemente nel valore della cultura, della formazione e dell’educazione delle nuove generazioni e siamo felici di poter sostenere iniziative che rappresentano un investimento concreto nel futuro delle nostre Comunità.”