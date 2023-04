A Cesano Maderno è tutto pronto per il Maggio dei libri.

È tutto pronto per il Maggio dei libri, campagna nazionale per la promozione della lettura, lanciata dal Ministero della Cultura tramite il Centro per il libro e la lettura, alla quale la Biblioteca Civica di Cesano Maderno aderisce dal 2011. Quest’anno il tema è quello dell’energia sprigionata dalla cultura, sintetizzato nel titolo: Se leggi sei forte! I libri come fonte di coraggio e capacità di rispondere alle sfide dell’oggi, oltre che come occasione di conoscenza e di crescita personale e collettiva. Sulla scia del successo degli anni scorsi e del gradimento riscosso in modo trasversale tra il pubblico cesanese, il Maggio dei libri al via tra pochi giorni coinvolge le realtà attive sul territorio, dal Circolo di lettura Pequod all’associazione Amici della Biblioteca civica Pappalettera al Consultorio Familiare di Cesano Maderno.

Nell’ambito della manifestazione, il Comune ha concesso il patrocinio all’evento “Premiazione della 7° edizione del concorso letterario Adotta l’Orso, per uscire dall’isolamento”, che si terrà il 27 maggio a Palazzo Arese Borromeo, concorso di scrittura aperto a tutti, con l’obiettivo di prevenire forme di isolamento soprattutto tra i giovani e facilitare l’uscita dall’autoreclusione e il ritorno alla vita attraverso la creatività, con scritti, in prosa e in versi, dipinti e fotografie.

"Iniziative originali e innovative organizzate in città"

“La nostra Amministrazione - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - aderisce con entusiasmo al Maggio dei libri, rassegna che rappresenta un’ulteriore e ottima occasione cittadina di promozione della lettura, in particolare attraverso gli incontri con autori e autrici, ma anche con iniziative come i laboratori dedicati ai più piccoli, i concorsi, la maratona di lettura. Ringrazio l’assessora alla Cultura, Martina Morazzi, i nostri bibliotecari e le associazioni cesanesi per l’impegno organizzativo e la passione per i libri e per la loro diffusione soprattutto tra i più giovani”. “Quest’anno il Maggio dei Libri – dice l’assessora alla Cultura Martina Morazzi - è rappresentato da una figura femminile in armatura che, deposti la spada e lo scudo, si dedica alla lettura. Un’immagine che richiama il concetto di forza e di consapevolezza espresso dal titolo della rassegna che Cesano Maderno valorizza attraverso iniziative originali e innovative organizzate in città”.

La programmazione dell'edizione 2023

Martedì 2 maggio ore 21.00 | Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo.

Carmela Scotti presenta il suo romanzo Del nostro meglio. Dialoga con l’autrice lo scrittore Crocifisso Dentello.

Dopo L’imperfetta, finalista al Premio Calvino, nel suo nuovo libro ambientato in Brianza Carmela Scotti descrive, con un romanzo di crescita dalla forte coralità femminile, un complicato rapporto tra madre e figlia restituendo al lettore, con rara veridicità, come una perdita dolorosa può rivelarsi l’occasione per una rinascita. L’autrice ci aiuta ad esplorare rancori e nostalgie e ci dice quanto coraggio e quanta tenacia servano per riuscire a fare del nostro meglio.

A cura della Biblioteca Civica di Cesano Maderno “V. Pappalettera”.

Sabato 6 maggio ore 10.30 | Biblioteca

C'era una volta, tanto tempo fa...

Da 3 a 5 anni

Lettura e laboratorio di creazione di un libricino di fiabe.

Prenotazioni su C’è posto da 10 giorni prima dell’evento

A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica di Cesano Maderno “V. Pappalettera”.

Sabato 13 maggio ore 10.30 | Biblioteca

Mamma, ci penso io!

Da 5 a 9 anni

Letture e attività insieme per coccolare la mamma in occasione della sua festa.

Prenotazioni su C’è posto da 10 giorni prima dell’evento

A cura della Biblioteca Civica di Cesano Maderno “V. Pappalettera”.

Sabato 13 maggio ore 18.00 | Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo.

Marina Visentin presenta il suo romanzo Gli occhi della notte. La nuova appassionante indagine del Vicequestore Giulia Ferro, che ancora una volta si muove tra le strade di una feroce Milano per risolvere il drammatico caso di una bimba uccisa, tra stravaganti sospettati e colleghi amici, mentre si riaffacciano nella sua stessa vita i dolorosi fantasmi del proprio passato.

A cura del Circolo di Lettura Pequod.

Mercoledì 3-10-17-24 maggio ore 10.00 | Giardino Arese Borromeo

Neo genitori all’aperto

Da 0 a 12 mesi

Attività di cammino e condivisione presso il Giardino Arese Borromeo con gli operatori del Consultorio per genitori di bambini da 0 a 12 mesi.

Prenotazioni: consultorio.cesano@asst-brianza.it

In collaborazione con il consultorio familiare e Asst Brianza.

Venerdì 19 maggio ore 21.00 | Teatro Binario 7, Monza

Premiazione del concorso “We Share Books”

“We Share Books. Condividi la tua passione per la lettura” è un concorso dedicato ai giovani lettori delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado organizzato

dal Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche per avvicinare i ragazzi alla lettura in modo creativo, innovativo e non convenzionale. Prevede la realizzazione di “booktrailer”, ovvero la creazione di video per la promozione di libri scelti all’interno di un elenco fornito dai bibliotecari. I migliori trailer realizzati verranno premiati durante questa serata di intrattenimento.

A cura di Brianzabiblioteche.

Domenica 21 maggio ore 15.00-19.00 | Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo

Maratona di Lettura 2023

“Le guerre e la Pace” è il tema della Maratona di lettura di quest’anno. Ogni partecipante dovrà scegliere un brano in prosa o in poesia sul tema proposto e avrà a disposizione 5 minuti per leggerlo al pubblico presente. Il testo potrà essere tratto da un libro oppure un inedito. Per partecipare occorre mandare un’email a maratonalettura.cesano@gmail.com entro il 17 maggio 2023.

A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica di Cesano Maderno “V. Pappalettera”.

Venerdì 26 maggio 2023 ore 21.00 | Biblioteca

Incontro del Circolo di Lettura Pequod Pequod, la nostra nave baleniera, ogni mese si ferma in rada presso la Biblioteca Civica Pappalettera, per chiacchierare di un libro che ci ha fatto viaggiare lontano.

Per informazioni: circolopequod@gmail.com

A cura del Circolo di Lettura Pequod.

Sabato 27 maggio ore 15.30 | Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo

Premiazione della 7° edizione del concorso letterario “Adotta l’Orso”. “Adotta l’Orso, per uscire dall’isolamento” è un concorso di scrittura nato dal Laboratorio Leggere Libera-Mente, che ha l’intento di utilizzare la cultura per avvicinare le persone alla lettura e alla scrittura, per recuperare i detenuti del carcere di Opera. Il concorso è aperto a tutti, con la speranza di poter raggiungere anche chi si sia auto-recluso, e vorrebbe spingere più persone possibili a uscire dalla propria tana e raccontare in forma creativa, con scritti sia in prosa che in poesia, dipinti o fotografie, il tema dell’auto-reclusione.

A cura dell’Associazione Culturale Cisproject.

Martedì 30 maggio ore 10.00 | Giardino Arese Borromeo

Nati per Leggere

Da 0 a 12 mesi

Incontro di promozione della lettura sin dalla prima infanzia per neogenitori di bambini da 0 a 12 mesi.

Prenotazioni: natiperleggere@asst-brianza.it

In collaborazione con il consultorio familiare e Asst Brianza.