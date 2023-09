La città di Desio prosegue con le celebrazioni del 150°anniversario della morte di Alessandro Manzoni, scrittore, poeta e drammaturgo, considerato uno dei più grandi romanzieri della nostra letteratura per il capolavoro 'I Promessi Sposi', ma non solo.

A Desio tante iniziative per ricordare Alessandro Manzoni

Davvero tante le iniziative in programma nei prossimi giorni in città. Ad esempio la via Lampugnani sarà allestita con varie citazioni dell’autore milanese, per creare un percorso tra l’Asse della Cultura e Villa Tittoni, con l’intento di rilanciare il patrimonio artistico e storico della città. E ancora l'1 ottobre va in scena “la sventurata rispose”...

Si tratta di un viaggio a tinte forti fra le pagine più coinvolgenti dei Promessi Sposi sulle tracce della Gertrude manzoniana, uno dei personaggi più affascinanti e controversi della storia. Si intitola ‘La Monaca di Monza’ lo spettacolo teatrale a cura dell’Associazione culturale Cartanima, che dopo le iniziative dello scorso maggio, torna a grande richiesta domenica 1° ottobre in Villa Tittoni, con due repliche (alle 18.30 e alle 20.30), scritto e diretto da Alberto Genovese e Andrea Di Cianni, in collaborazione con gli allievi dell’Academy Musical Arts. E’ previsto l’ ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3428548524 oppure inviando un’email all’indirizzo cartanima@gmail.com.

E ancora sabato 7 ottobre alle 11 presso la Biblioteca civica di Desio (via Cavalieri di Vittorio Veneto 2) è in calendario ‘Ritratto di Manzoni (non in posa)’, una conferenza a cura del giornalista, storico e scrittore Matteo Collura. Per info e iscrizioni chiamare il numero 0362392317 oppure inviare una mail a biblioteca@comune.desio.mb.it .

Infine il 15 ottobre in calendario ‘Manzoni Segreto: gli amori di Don Lisander’, tratto dal libro di Marina Marazza 'Le due Mogli di Manzoni', un reading teatrale a cura di Marina Marazza, che si terrà alle 17 presso Spazio Stendhal (via Lampugnani 62) con ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info/eventi

Via Lampugnani, asse della cultura della città