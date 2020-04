A Pasquetta partecipa alla caccia al mistero (da casa)

A Pasquetta partecipa alla caccia al mistero, senza uscire di casa. Simpatica e coinvolgente iniziativa degli Exploratori della domenica.

A Pasquetta partecipa alla caccia al mistero

A Pasquetta si apre la caccia. Una (poco attendibile) leggenda briantea racconta che se, nel giorno di Pasquetta, riuscirai a scoprire l’identità di sette straordinari personaggi che hanno avuto i natali o vivono in Brianza, sarà di buon auspicio per il futuro. Alla leggenda si può non credere, ma visto il momento che viviamo, giocare non nuoce…

La partecipazione al gioco è del tutto gratuita. Per scoprire l’identità dei 7 uomini misteriosi dalle 11 del 13 aprile occorre collegarsi alla pagina Facebook degli Exploratori della domenica, che promuovono l’iniziativa. Ogni 30-60 minuti sulla pagina verranno postati indizi sempre diversi, corrispondenti ai 7 personaggi da scoprire.

Potete vincere dei premi

Il primo concorrente che scriverà nella chat della pagina Facebook le 7 identità, abbinate ai rispettivi luoghi, vincerà un buono per uno dei Landgame degli Exploratori, mente i primi 5 (vincitore compreso), riceveranno a casa le due mappe-gioco degli Exploratori.

Uscire per la grigliata quest’anno è vietato, divertirsi in casa no, quindi potete partecipare tranquillamente al gioco e se avete domande sfruttate pure la chat degli Exploratori… tanto li trovate in casa.

(Nella foto di repertorio gli Exploratori della domenica)

TORNA ALLA HOME PAGE