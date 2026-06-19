Il restauro dell’affresco danneggiato dai vandalismi

L'opera di Franco Vasconi, che risale all'estate del 1976, nel corso degli anni era stata deteriorata dai teppisti, dall'incuria e dagli agenti atmosferici. Il recupero a cura del caratese Matteo Pellucchi

Sabato 4 luglio, alle 17,30, in piazza Martiri della libertà a Seregno verrà inaugurato il restauro del primo affresco, intitolato “1° Maggio, libertà dei popoli”, del pittore “cittadino onorario” Franco Vasconi (1920-2014), che risale all’estate del 1976.

Il restauro dell’affresco di Vasconi

L’opera di Vasconi inaugurava la “Civica Pinacoteca all’Aperto” del Comune. L’affresco aveva già subito dei restauri dell’autore nel settembre 1988 e nell’aprile 2002, ma l’incuria e i danni di vandalismo, fra cui le uova marce buttate sull’opera, erano visibili fino allo scorso mese. Per il decoro di questa pregevole opera, l’Amministrazione comunale è intervenuta su tutto il frontespizio della casa all’angolo tra le vie San Giovanni Bosco e XXIV Maggio, dirimpetto al palazzo municipale.

Il recupero del caratese Pellucchi

Il caratese Matteo Pellucchi, specializzato in materiali lapidei, musivi e superfici decorate d’architettura, ha fissato le parti dell’affresco che si presentavano sollevate dall’intonaco primitivo, soprattutto a causa di agenti atmosferici, smog e microorganismi. L’albero limitrofo è stato in parte potato, perché i rami nascondevano la visione ai passanti. La cerimonia continuerà in sala Gandini con la presentazione di una selezione delle 48 opere di Vasconi su cartoncino (di dimensioni 33 x 24 centimetri) donate alla “Civica raccolta d’arte” del Comune.

La mostra in galleria Mariani

La mostra, allestita nella galleria Ezio Mariani di via Cavour 26, su progetto espositivo della figlia Marina Vasconi, rimarrà aperta sino al 19 luglio. Si potrà visitare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. In galleria il catalogo della mostra a cura di Franco Cajani, per i tipi delle Edizioni Boffi di Giussano.