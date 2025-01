Al Must l'universo magico di Gianfilippo Usellini

Vimercate celebra un artista che ha un legame speciale con la città.

E’ dedicata a Gianfilippo Usellini la tradizionale mostra annuale di punta organizzata dal Must, il Museo di Villa Sottocasa.

Le opere in mostra a Vimercate

La mostra, che sarà inaugurata sabato 25 gennaio, alle 17, prende le mosse dalle quattro grandi opere di Gianfilippo Usellini, pittore (scomparso ad Arona nel 1971) appartenenti alle collezioni museali del Must e dedicate alle principali attività spirituali e materiali dell'uomo: La Biblioteca magica, La Galleria d’Arte, La Scienza, Il Lavoro.

Opere commissionate in occasione della costruzione della nuova scuola media

Le opere di Vimercate furono realizzate da Usellini nel 1960 in occasione della costruzione della scuola media "Manzoni". Secondo la cosiddetta “Legge del 2%”, una parte delle risorse impiegate per la costruzione dell’edificio pubblico doveva essere destinata a finanziare la produzione di una nuova opera d’arte contemporanea. Fu così che vennero commissionate a Usellini dal Comune le quattro grandi tele, prima esposte nell’aula magna della scuola, poi spostate nella sede del Municipio e infine al Must, integrate nel percorso espositivo permanente. Rappresentano l’opera su tela più monumentale realizzata dall’artista.

Ad ogni opera è dedicata una sala

A ciascuna opera viene dedicata una sala espositiva nel museo dove vengono «esplosi», particolari temi, personaggi, elementi della composizione attraverso l’esposizione di numerose altre opere dell’autore, tra dipinti, disegni e incisioni molte delle quali provenienti dalla casa di Arona dell’artista.

"La mostra permette così di entrare nei quadri come fossero vere e proprie stanze, in una esperienza di contatto diretto con il mondo rappresentato dall’artista, sempre in bilico tra rappresentazione realistica e onirica, un vero e proprio viaggio nell’universo magico di Usellini», fa sapere in una nota l’Amministrazione comunale.

Un catalogo e attività didattiche

La mostra vede la curatela scientifica di Simona Bartolena con la collaborazione di Luigi Sansone, curatore delle opere dell’artista. Sarà accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo e dalla realizzazione di numerose attività didattiche e divulgative (una conferenza pubblica a ingresso libero, laboratori didattici per bambini domenicali e per tutte le scuole, visite guidate alla mostra e tematiche).

La curatrice della mostra: "Impressione straordinaria"

"Dopo Munari a Baj ecco una mostra di Gianfilippo Usellini, un altro artista irregolare, difficilissimo da etichettare, autonomo nel pensiero e nel linguaggio espressivo - spiega la curatrice della mostra, Simona Bartolena - A legarmi a questa mostra è anche un ricordo molto personale: l'impressione straordinaria che mi facevano i quattro quadri protagonisti della mostra quando, alunna alle Medie Manzoni di Vimercate, li osservavo esposti nell'aula magna della scuola. Fin da allora mi affascinava la loro straordinaria ricchezza di dettagli e il loro

potere immaginifico. Quattro scene magiche, sospese nel tempo, capaci di trasportare chiunque le guardi in un mondo altro, distante eppure sempre attuale. Questi quattro incredibili dipinti, esposti in permanenza nelle sale del MUST, costituiscono anche la summa del pensiero di Gianfilippo Usellini, artista fuori dal comune, originale e visionario, protagonista del Novecento, ma estraneo a qualsiasi tendenza o movimento organizzato. Attraverso l'analisi delle quattro grandi tele vimercatesi, la mostra offre un'occasione preziosa per avvicinarsi all'artista e al suo universo fatto di piccole cose quotidiane e poetiche visioni fantastiche. Grazie al prezioso aiuto di Luigi Sansone, curatore dell'archivio dell'artista, abbiamo affiancato ai quattro capolavori numerose altre opere che ne amplificano e approfondiscono il senso, intessendo, in una fitta rete di richiami e rimandi, un racconto coinvolgente e curioso".

L'assessore: "Uno dei tesori di Vimercate"

“Ripartire dal MUST e dai tesori di Vimercate - aggiunge Elena Lah, assessore alla Promozione della Città - questo il senso della mostra dedicata a Gianfilippo Usellini, artista aronese ma che per la nostra Città ha realizzato quattro tele immaginifiche: “La biblioteca magica”, “La galleria d’arte”, “La scienza”, “Il lavoro”, che rappresentano in pieno il suo senso di pittura come sogno e magia. La mostra è concepita come un ipertesto dell’arte, dove da ognuna delle grandi tele escono quadri preparatori, altre versioni, tele con soggetti simili e tutto quello che la vasta produzione di Usellini, elaborata con la consulenza preziosa di Luigi Sansone – che di Usellini porta avanti con competenza e grande attenzione l’eredità - e l’allestimento dei curatori, permette di farci navigare e – ancora di più – volare. Una esposizione ricca di emozione, fantasia e oltre i limiti, che Vimercate e il MUST hanno il privilegio di promuovere ed accogliere, perché anche questo è il nostro territorio:

non solo un tessuto produttivo ricco, ma anche un luogo che sa accogliere e sognare, oltre la materia e la quotidianità".

Inaugurazione, come detto, sabato 25 gennaio alle 17. La mostra sarà visitabile fino al 4 maggio nei giorni e negli orari di apertura del Must.