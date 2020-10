Alla scoperta del patrimonio lombardo. L’iniziativa è promossa dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federico Romani, assieme ai membri del suo staff. La prima tappa ha toccato la Cappella Espiatoria di Monza.

Alla scoperta del patrimonio lombardo

Un successo la prima tappa di “Cultura20”, questo il nome dell’iniziativa promossa dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federico Romani, organizzata dai membri del suo staff, Ilaria Adamo e Roberto Donghi.

“Cultura20” consiste in un primo tour di tre tappe che ha la finalità di far conoscere il patrimonio lombardo, partendo dalle sue radici e dalla sua storia.

“Molte volte parliamo di cultura, identità, tradizioni. Queste parole ci sono care ma spesso rimangono astratte. Perché allora non riscoprire tutto questo dal vivo? Abbiamo la fortuna di essere nella regione più produttiva del Paese ma anche in quella con più patrimoni Unesco. Per questo abbiamo deciso di organizzare un viaggio alla scoperta delle nostre terre”, così Federico Romani nell’illustrare l’iniziativa.

La prima tappa si è tenuta ieri, domenica 18 ottobre, a Monza con la visita della Cappella Espiatoria, luogo del regicidio di Umberto I, e dei giardini della Villa Reale. Oltre al consigliere regionale e al suo staff che hanno illustrato l’iniziativa agli iscritti di “Cultura20”, erano presenti Francesca Giarmoleo, responsabile lombarda di Cultura e Identità e Rosario Mancino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Il tour ha attirato militanti e non, persone che insieme alle proprie famiglie hanno deciso di trascorrere una domenica diversa ed interessante.

Soddisfazione da parte di Ilaria Adamo e Roberto Donghi: “questo progetto nasce per avvicinare i nostri cittadini alla bellezza in un momento di grande sconforto mondiale.”

L’iniziativa, che si avvale di guide turistiche riconosciute, proseguirà il 28 novembre con la visita del Cenacolo di Leonardo a Milano ed il 13 dicembre con le terrazze del Duomo.

