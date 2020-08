All’aperto e muniti di mascherina, anche a Briosco è tornato il cinema

E’ tornato il cinema anche a Briosco: all’aperto e con la mascherina, per coniugare la voglia di emozionarsi di nuovo insieme al contenimento dell’emergenza sanitaria.

Quattro gli appuntamenti con il grande schermo organizzati, sempre il mercoledì sera, dalla Pro Loco, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

Appuntamento la cinema questa sera

Uno è già passato, ne restano tre. Questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, all’oratorio di Fornaci arriva «Fantastic Mr.Fox» primo film di animazione di Wes Anderson, regista di celebri film indipendenti come «I Tenenbaum» . La storia è tratta da un romanzo di Roald Dahl: davanti alla dichiarazione di guerra di tre agricoltori, una volpe raduna i suoi amici animali e decide di scendere in campo.

Il 19 agosto si cambierà location. Alla baita degli Alpini di Capriano verrà proiettato «Now you see me 2 – I maghi del crimine» di Jon M. Chu: i quattro illusionisti tornano con una nuova performance, sperando di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

Un grande classico è stato scelto per il finale, in programma mercoledì 26 agosto all’oratorio di Briosco: «La leggenda del pianista sull’oceano», capolavoro di Giuseppe Tornatore, con le musiche di Ennio Morricone.

Cancelli aperti dalle 20,45, inizio delle proiezioni alle 21,30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo, l’appuntamento con il cinema è rinviato al giorno successivo.

