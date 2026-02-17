Arazzi, stendardi e paraventi in mostra

Tra passato e presente, tra pittura barocca e arte contemporanea: Palazzo Arese Borromeo ospita, dal 28 febbraio al 29 marzo 2026, la

mostra “Arazzi, stendardi, paraventi. Un vento di libertà anima la pittura”.

Nata da un’idea di Andrea B. Del Guercio, critico e storico dell’arte, già professore dell’Accademia di Belle Arti di Brera e tra i massimi esperti di arte contemporanea, e dell’artista Rachele Frison, la mostra riunisce sedici artisti, in gran parte appartenenti al patrimonio espressivo di Brera, in grado di dar vita a un evento spettacolare in cui il ‘piacere’ e la ‘bellezza’ si saldano, così che la pittura, sospinta da un “colpo di vento”, torna a espandere tutto il valore della sua emozionante leggerezza.

“Le sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo – spiega il professor Andrea B. Del Guercio – accolgono un’esposizione completamente inedita, nata sulla base della libera creatività dell’arte contemporanea condotta e realizzata da creativi che hanno accettato la scommessa e aperto un confronto con la Storia dell’Arte e dell’Architettura”.

Questi gli artisti presenti con le proprie opere, tutti nati a partire dagli anni Novanta e già attivi con importanti esperienze espositive in Italia e all’estero: Rachele Frison, Arianna De Stefani, Ascanio Ciardulli, Elisa Schiavina, Mario Cerrone, Giacomo Giori, Alfredo Romio, Lucrezia

Zaffarano, Gabriele Artusio, Simone Russo, Giulia Moretti, Ottavio Mangiarini, Sasha Toli, Anna Botticini, Caterina Dondi, Riccardo

Morandi.

Ognuno porta il proprio contributo creativo e l’esito delle proprie sperimentazioni all’interno dell’universo immaginifico di Palazzo Arese Borromeo, dando vita a un’esposizione sorprendente, in continuità con la tradizione e nello stesso tempo capace di esprimere una sensibilità

nuova, riaffermando il ruolo dell’arte come spazio di libertà e bellezza.

L’evento propone un dialogo aperto e audace tra l’arte contemporanea e la straordinaria memoria storica e artistica racchiusa negli ambienti di Palazzo Arese Borromeo, che diventano lo spazio vivo di un incontro stimolante, in cui gli affreschi secenteschi non sono semplice cornice

ma protagonisti di un’interlocuzione capace di ispirare nuovi racconti e nuove visioni.

Paraventi, stendardi e arazzi, frutto del talento creativo dei giovani artisti coinvolti, si inseriscono negli spazi di Palazzo Arese Borromeo dando vita a un’esperienza immersiva che moltiplica la bellezza e la libertà della creazione artistica.

“Palazzo Arese Borromeo – dichiara il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – si conferma come luogo di bellezza e polo di attrazione sia per gli artisti sia per i visitatori. Questa mostra propone un percorso coinvolgente, capace di generare emozione e di stimolare una riflessione sull’importanza del nostro patrimonio artistico e culturale, un’eredità preziosa che la nostra Amministrazione è impegnata a custodire, valorizzare e promuovere”.

“Questa mostra – spiega l’Assessora alla Cultura Martina Morazzi – afferma il ruolo dell’arte come spazio di libertà, incontro e bellezza e offre alle nuove generazioni di artisti l’occasione di esprimere pienamente il proprio potenziale e talento artistico. Prosegue il progetto delle residenze d’artista avviato dal Comune di Cesano Maderno: Palazzo Arese Borromeo accoglie un evento culturale coraggioso che ne riafferma la vitalità, facendone una fonte di ispirazione per la ricerca contemporanea, sostenendo la produzione artistica e rafforzando il legame tra arte e territorio”.