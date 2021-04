Arese dedica la Settimana Civica al diplomatico Luca Attanasio. L’iniziativa ricorre dal 19 al 25 aprile ed è dedicata alla valorizzazione dell’educazione civica.

Una settimana di incontri (online), per grandi e più piccini, incentrati sulla valorizzazione e promozione dell’educazione civica. E’ quella che si terrà ad Arese, comune che aderisce alla Settimana Civica, dal 19 al 25 aprile. Si tratta di diverse iniziative nate con la volontà di valorizzare l’educazione civica sul territorio, rafforzare la collaborazione con gli Enti e la comunità locale e rispondere ai bisogni educativi delle nuove generazioni.

“Promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità è un obiettivo della nostra Amministrazione, da sempre attenta a sensibilizzare la cittadinanza sul valore di essere cittadine e cittadini che partecipano in modo consapevole alla vita collettiva nel rispetto degli altri. Mai come quest’anno, in cui tutti noi siamo stati chiamati a far fronte comune, è emersa la necessità di sentirsi parte di una comunità, di ricordare a tutti che non possiamo considerarci individui isolati, ma parte di un popolo che riconosce i diritti fondamentali e li tutela.

Ringrazio le associazioni che accanto a noi si sono adoperate per preparare un programma di attività adatte a tutte le età, anche ai più piccoli, affinché crescano riconoscendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e i nostri diritti fondamentali” – hanno dichiarato la prima cittadina Michela Palestra e l’Assessora alla cultura, parità e pari opportunità, politiche giovanili, legalità, diritti Denise Scupola.