Nuovi progetti e più ingressi alla biblioteca Pozzoli

Un anno di consolidamento e sviluppo: è il bilancio dell’attività 2025 della Biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno.

Biblioteca più innovativa e inclusiva

L’attività del 2025 conferma una biblioteca sempre più solida, innovativa e inclusiva, capace di incidere concretamente sul benessere culturale della comunità e pienamente coerente con gli obiettivi di promozione culturale e innovazione dei servizi pubblici perseguiti dall’Amministrazione comunale. Sono stati conclusi importanti progetti avviati negli anni precedenti, che hanno portato all’ampliamento dei servizi e degli spazi a disposizione della cittadinanza, rafforzando il percorso di crescita e valorizzazione dell’istituzione culturale.

Più giorni e più ore di apertura

A partire da marzo, l’apertura settimanale è passata da cinque a sei giorni con orario continuato e i giorni di apertura annuali sono saliti a 294, quaranta in più rispetto all’anno precedente. Il 16 maggio è stato inaugurato il nuovo giardino di circa 4mila metri quadrati, pertinenza della biblioteca e intitolato a Giulio Regeni, accessibile negli stessi orari della sala studio. Inoltre è stato inaugurato un nuovo settore dedicato ai giochi da tavolo, disponibili sia per il prestito sia per l’utilizzo in sede. Sono stati attivati due appuntamenti settimanali pomeridiani per ragazzi dedicati agli scacchi ed è stato confermato l’incontro serale per adulti.

Aumentati gli ingressi

Gli interventi realizzati in biblioteca hanno favorito un aumento della frequentazione del 22 per cento rispetto al 2024: gli ingressi sono passati da 117.891 a 144.489, con una media giornaliera di 491 persone. A questi si aggiungono 5.735 presenze registrate durante le aperture serali della sala studio, estese nel 2025 anche al lunedì. Il prestito documentario si conferma il servizio principale: 6.895 cittadini hanno preso in prestito almeno un documento, con 859 nuovi iscritti: in totale sono stati effettuati oltre 113mila prestiti.

Biblioteca digitale e comunicazione

Cresce in modo significativo anche l’utilizzo delle risorse digitali: 1.419 utenti hanno utilizzato la biblioteca digitale per un totale di 47.984 accessi. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti di inclusione: in collaborazione con i Servizi sociali del Comune, le scuole e gli enti del terzo settore, la struttura ospita due mattine alla settimana persone neurodivergenti. Con Anffas sono state realizzate due mostre in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (2 aprile) e della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Sono state 33 le iniziative complessive di promozione dei servizi e della lettura, tra cui la ventesima edizione di “Fantastiche Matite”.