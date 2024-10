Giovane attrice scelta per lo spettacolo Elvis the musical

Un grande traguardo per Seregno e l'Academy musical arts: Chiara Gusmini, giovane talento che da cinque anni frequenta l’accademia, è stata scelta per interpretare il ruolo di Priscilla in Elvis the musical, spettacolo di caratura internazionale che andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano e in altre città.

La giovane attrice interpreta Priscilla

Chiara Gusmini ha iniziato il percorso presso l’Academy musical arts cinque anni fa, dimostrando fin da subito una dedizione e una passione straordinarie per le arti performative. Grazie alla sua costanza nello studio e alla sua forte determinazione, è riuscita a conquistare un ruolo di rilievo in uno spettacolo che celebra la vita e la musica di Elvis Presley, uno dei più grandi artisti della storia del rock. La talentuosa attrice interpreterà il ruolo di Priscilla, moglie di Elvis, un personaggio chiave nella vita del "re del rock", rendendo omaggio a un'epoca indimenticabile e portando sul palco un pezzo di Seregno.

"Impegno, disciplina e passione"

"Chiara è l’esempio perfetto di come l’impegno, la disciplina e la passione possano condurre a risultati incredibili - ha commentato Alberto Genovese, direttore artistico dell’accademia - Siamo immensamente orgogliosi di questo traguardo, che non solo premia il duro lavoro di Chiara, ma mette in luce anche la qualità della formazione offerta dalla nostra accademia. Vedere una nostra allieva calcare il palco di un teatro così importante è per noi una soddisfazione indescrivibile", ha aggiunto Andrea Di Cianni, anche lui direttore artistico.

Per l’Academy musical arts un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto, giorno dopo giorno, per formare giovani artisti nel campo della musica, del teatro e della danza.