Caduta dalle scale, uomo soccorso in codice rosso. E’ successo questo pomeriggio in via Toti a Concorezzo: sul posto anche l’elisoccorso.

Condizioni gravi

L’incidente domestico è avvenuto questo pomeriggio, giovedì 23 aprile, in via Toti a Concorezzo. Un uomo è caduto dalle scale, mentre si dirigeva nei box, da un’altezza di circa 3 metri. Un volo terribile, che ha messo a rischio la vita dell’uomo. Quest’ultimo, infatti, è stato soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze dell’Eurohotel per permettere soccorsi immediati al concorezzese.

Seguiranno aggiornamenti

