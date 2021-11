Caldarroste per tutti con gli Alpini e il Cai Seveso

In piazza

39esima edizione dell'omaggio alle castagne: una tradizione del 1 novembre

Lo scorso anno l'evento era stato rimandato a causa del Covid, quest'anno la pioggia non ha fermato il Cai Seveso e gli Alpini, che nel parcheggio tra via Gramsci e piazza IV novembre hanno allestito gazebo per l'omaggio alle castagne. Giunto alla 39esima edizione, l'evento è ormai una tradizione del 1 novembre sevesino, con i volontari che cucinano e offrono caldarroste e vin brulé oltre al panettone degli Alpini, in cambio di un'offerta libera.

Gli Alpini: "La pioggia non ci ha fermati"

"Nonostante il maltempo siamo riusciti nel nostro intento - ha affermato il capogruppo degli Alpini sevesini Paolo Gressani - Abbiamo cotto 250 chili di castagne e tanti sono venuti a trovarci per quella che è ormai una tradizione. Siamo felici". Soddisfazione anche da parte del Cai: "Non è stato facile per via dell'abbondante pioggia. Però siamo molto soddisfatti. Ringraziamo anche la Bcc di Barlassina che ha contribuito a questa nostra iniziativa". I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza ad associazioni del territorio.