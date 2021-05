Carate Brianza, l’antico battistero restaurato apre alle visite

Il battistero della millenaria basilica dei santi Pietro e Paolo ad Agliate, frazione di Carate Brianza, si svela in tutta la sua bellezza dopo i pazienti lavori di restauro.

Carate Brianza, porte aperte ai visitatori

Sabato 29 maggio alle 20,30 la Comunità pastorale Spirito Santo di Carate Brianza presenterà alla cittadinanza il risultato dei lavori di restauro conservativo iniziati nell’estate del 2020 e terminati nel mese di gennaio. L’appuntamento, intitolato «Restauri svelati», è in basilica dove insieme all’architetto Davide Colombo che ha seguito la direzione del cantiere interverrà anche il team di restauratori composto dall’agliatese Matteo Pelucchi, Vanda Franceschetti, docente all’Accademia di Belle Arti a Como e Gisella Bianconi.

Il restauro – iniziato a luglio con l’intervento di canalizzazione delle acque meteoriche e terminato come detto lo scorso gennaio – ha interessato tutto il ciclo di affreschi dell’antico battistero intitolato a San Giovanni Battista riportati agli originari colori e all’antica freschezza: da quelli più datati, risalenti all’Alto Medioevo con la scena del Battesimo di Cristo nel Giordano fino a quelli di epoca quattrocentesca, che raffigurano Sant’Onofrio, San Biagio e la Madonna con il Bambino in trono.

Visite guidate: come prenotare

Sette mesi di paziente lavoro, che hanno richiesto anche la rimozione delle vecchie resine acriliche e una serie di iniezioni di malta per uniformare cromaticamente gli intonaci.

La serata sarà anche l’occasione per fare il punto sui futuri interventi. Domenica 30 maggio il battistero di Agliate verrà aperto al pubblico nel pomeriggio dalle 14 alle 16 con visite guidate previa prenotazione via mail: amicidellabasilicadiagliate@gmail.com oppure contattando il numero di telefono 351-8455750.

È richiesto un contributo a libera offerta per i lavori di conservazione e restauro.