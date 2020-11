Carate, incontri con gli autori: la cultura non si ferma

A Carate la cultura non si ferma. E’ l’hashtag scelto dall’Amministrazione comunale per lanciare il ciclo di incontri che nelle prossime settimane potranno essere seguiti online.

Festival letterario, con il patrocinio del Comune di Carate

Quattro grandi autori presentano le loro ultime fatiche letterarie con tre appuntamenti dedicati alla cultura. Il festival storico letterario “Voci Della Storia – Edizione Fall-Winter 2020” è organizzato dalla libreria “Un mondo di Libri” di Seregno, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Carate Brianza. Direttori artistici della manifestazione Eva Musci e Antonio Zappa. Gli incontri con gli autori sono programmati in versione online sulla pagina Facebook ufficiale del Festival Voci della Storia (www.facebook.com/VociDellaStoria)

Tre incontri in programma

Martedì 24 novembre alle ore 21 si parte con un gradito ritorno: protagonista della serata Toni Capuozzo che presenta “Piccole Patrie”, una sorta di

autobiografia del famoso corrispondente di guerra. Si continua domenica 29 novembre nel pomeriggio alle 17,30 con due tra i più amati scrittori italiani che raccontano i loro ultimi best seller: Sveva Casati Modignani con il suo “Il Falco” e Andrea Vitali che presenta “Nessuno scrive al Federale”. A chiudere la prima parte della mini kermesse l’evento in programma martedì 1 dicembre alle 21, Franco Cardini presenta “Praga capitale segreta d’Europa”, uno degli storici più importanti racconta la storia della città di Praga.

“Abbiamo voluto ricordare che la cultura ha tanti modi per esprimersi. È una materia che ha nel suo Dna la possibilità di diventare multiforme: abbiamo sfruttato questa sua caratteristica

per adeguarci al momento storico che stiamo attraversando riuscendo a dare ai nostri concittadini comunque una proposta culturale di alto livello anche rimanendo a casa – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Ian Farina – Ringrazio per la collaborazione “Un mondo di Libri” e soprattutto i due Direttori artistici del Festival storico letterario “Voci Della Storia –

Edizione Fall-Winter 2020”, Eva Musci e Antonio Zappa”.

“#aCaratelaculturanonsiferma è l’hashtag che abbiamo coniato per questa nuova iniziativa online perché soprattutto la lettura rappresentano in questo momento una fondamentale ancora di salvezza – ha spiegato il aindaco, Luca Veggian – Per questa ragione abbiamo deciso di collaborare, al Festival storico letterario “Voci della Storia – Edizione Fall Winter 2020” organizzato dalla Libreria “Un mondo di Libri” di Seregno” entrando nelle case di tutti i caratesi con una serie di eventi dedicati alle ultime fatiche letterarie di importanti giornalisti e scrittori italiani”.

TORNA ALLA HOME.