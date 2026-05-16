L’artista Triacca ospite del Comitato di quartiere

Primo evento dell’anno per iniziativa del Comitato di quartiere Sant’Ambrogio a Seregno. Ospite l’artista Antonio Triacca, seregnese, classe 1951.
Il maestro Triacca ospite del Comitato di quartiere
Nel pomeriggio odierno, sabato 16 maggio, il primo evento 2026 promosso dal Comitato di quartiere Sant’Ambrogio. Ospite il maestro Antonio Triacca (nella foto), pittore che utilizza varie tecniche e stili, sempre alla ricerca di nuove sfide e ispirazioni. L’artista è legato al quartiere ed è reduce da un’importante mostra in città incentrata sul rapporto con Nanni Valentini, ceramista di formazione, scultore ma anche pittore e incisore che fu docente del liceo artistico di Monza, che gli è stato intitolato.
In dialogo con Valeria Angelini
Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Fas 2018, la Famiglia artistica seregnese, Antonio Triacca aprirà il ciclo di conferenze intitolato “Dialoghi Contemporanei”, intervistato da Valeria Angelini. Un dialogo aperto per scoprire la sua arte e il lavoro che dà forma alla sua pittura. Appuntamento alle 17 presso lo Spazio civico di via Bottego, 12 con ingresso libero. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune.