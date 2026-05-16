L’artista Triacca ospite del Comitato di quartiere

Nel pomeriggio odierno, sabato 16 maggio, il primo evento 2026 promosso dal Comitato di quartiere Sant’Ambrogio. Ospite il maestro Antonio Triacca (nella foto), pittore che utilizza varie tecniche e stili, sempre alla ricerca di nuove sfide e ispirazioni. L’artista è legato al quartiere ed è reduce da un’importante mostra in città incentrata sul rapporto con Nanni Valentini, ceramista di formazione, scultore ma anche pittore e incisore che fu docente del liceo artistico di Monza, che gli è stato intitolato.