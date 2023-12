Concerto del Coro Cai alla Rsa di Limbiate. Ieri pomeriggio, domenica, tanti applausi per la formazione di Bovisio Masciago che ha eseguito canti popolari e natalizi

Il Coro Cai Bovisio Masciago alla Rsa di Limbiate

Per la seconda volta quest'anno, la prima è stata nel mese di maggio in occasione della festa della mamma, il Coro Cai Bovisio Masciago, ha fatto visita agli ospiti della RSA Attanasio di Limbiate.

Cati popolari e natalizi

Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre, la formazione bovisiana ha allietato gli ospiti e i parenti con canti popolari e della tradizione natalizia. Qualche momento di serenità donato sulle note dei canti del Coro Cai, nell'occasione diretto dal maestro Marco Stracquadaini, che ormai da qualche anno affianca il maestro Pino Schirru.

Applausi e appuntamento al 2024

Un sentimento di affetto che i coristi hanno voluto condividere con gli anziani della struttura. Al termine, i calorosi saluti e auguri per le prossime feste da parte del presidente del coro Giorgio Vago, il quale ha già dato appuntamento per un nuovo incontro per la prossima primavera. Appuntamento accolto dagli ospiti con un grande applauso.