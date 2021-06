Concorezzo d'estate celebra Dante, la musica e vite straordinarie

Prenderà il via il 19 giugno prossimo la tradizionale kermesse estiva “Concorezzo d’estate”. Il calendario delle iniziative prevede nove appuntamenti gratuiti che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio in piazza della Pace. Tra gli elementi trainanti della kermesse l'omaggio a Dante Alighieri, la musica e i racconti di vite straordinarie

Concorezzo d'estate al via dal 19 giugno

Le iniziative, sottolinea l'Amministrazione comunale, sono state studiate per coinvolgere le diverse fasce di pubblico senza dimenticare ovviamente i bambini. Proprio a loro è dedicato, infatti, lo spettacolo teatrale che andrà ad inaugurare “Concorezzo d’estate 2021”.

“Con grande soddisfazione presentiamo il programma delle iniziative estive. Un programma frutto di un importante lavoro di ricerca e di organizzazione da parte degli uffici Cultura e biblioteca che è riuscito a proporre un calendario ricco e di alto livello con una specifica particolare rispetto alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. Questa ricorrenza è stata lo spunto per proporre tre appuntamenti dedicati al sommo poeta e alla Divina Commedia proposta con diverse chiavi di lettura dedicate anche ai ragazzi: con i capolavori dal mondo dell’arte, nel racconto dei suoi personaggi in parallelo con le vicende umane di ogni tempo o tra gli scenari suggestivi di un allegorico spettacolo teatrale - ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo.

Tanti generi musicali

La musica è l’altra grande protagonista di Concorezzo d’Estate 2021 con una proposta che spazia attraverso i vari generi. Dalle sonorità brasiliane della bossa nova alle grandi icone femminili del soul mirabilmente interpretate da Jennifer Vargas, già finalista del talent The Voice of Italy, fino al rock del concorezzese Bryan Kazzaniga e la sua band. Ma non solo, perché alle canzoni si affiancano i racconti di vite straordinarie come quelle di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci narrati da Davide Giandrini o della grande storia d’amore di John Lennon e Yoko Ono svelata nelle loro lettere e nel testo della canzone simbolo “Imagine” che, proprio nel 2021, compie 50 anni.

"Un grande lavoro, insomma, che ha previsto anche l’organizzazione logistica nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie in vigore - prosegue Borgonovo. Gli spettacoli e gli appuntamenti saranno infatti tutti organizzati all’aperto, in piazza e con il rispetto delle distanze previste grazie al supporto della Protezione Civile e degli Alpini. L’invito che rivolgo ai concorezzesi è quello di partecipare, tornando a quella normalità che passa anche e soprattutto dallo stare insieme in un ambiente sicuro e stimolante a livello culturale”.

Il programma degli eventi

Il programma completo, che sarà distribuito nelle case di concorezzesi nei prossimi giorni, lo trovate a questo link.