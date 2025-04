Le vincitrici del concorso fotografico Pratiche di libertà

Le fotografie raccontano la libertà, anche quella negata, in un intreccio di idee, creatività e fantasia. A Seregno mostra e concorso fotografico "Pratiche di libertà" a cura dall’associazione culturale Jam Factory, in collaborazione con il Comune e il Comitato 25 Aprile.

Il concorso per gli under 20

L'iniziativa ha coinvolto gli studenti under 20 delle scuole superiori per ricordare il significato del 25 Aprile. Un centinaio gli scatti pervenuti, con una selezione in esposizione in galleria civica Mariani fino a domenica 13 aprile. Le foto più evocative sono state premiate domenica mattina in sala civica Gandini, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Federica Perelli, che ha partecipato alla commissione giudicatrice insieme ai fotografi professionisti Marcello Francone e Giovanna Camera e ad alcuni associati, come la docente Chiara Di Salvo ed Elisabetta Urso.

Una riflessione sulle libertà

"Un’occasione per fermarsi a ragionare sulle libertà, che diamo quasi per scontate, ma non sembrano così assodate come prima", il commento di Antonella Gerbi, presidente di Jam Factory che vuole trasmettere le idee attraverso l'arte. L’allestimento e parte della curatela della mostra sono stati curati dalla classe 5 A di Figurativo del liceo Modigliani di Giussano nell’ambito di un progetto di Pcto.

L'assessore: "Sensibilità e attenzione"

"Scegliere fra tante proposte è stata un’esperienza incredibile e difficile, sappiate che ci sono dei fotografi fra voi - ha commentato con ammirazione l’assessore Perelli rivolta ai ragazzi - Abbiamo premiato più le idee dell’aspetto tecnico delle foto. Il concetto di libertà è interpretabile, avete colto le tante sfaccettature del concetto con uno sguardo limpido e privo di retorica. Avete dimostrato sensibilità e attenzione, con un atteggiamento di responsabilità non banale. Il concorso è una scommessa vinta".

I nomi dei vincitori

Nel concorso, alla seconda edizione, menzioni speciali a Lara Bosio e Margherita Citterio. Terzo premio a Sara De Ponti (Rogo di libertà il titolo della sua fotografia) e Rachele Malattia (Lucchetti aperti), secondo ad Analia Ravasi (Youth). Vincitrici ex aequo Margherita Cucco (Canto libero) ed Emma Terragni (Frequenze).