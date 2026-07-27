La rassegna culturale promossa da Teatro Invito e Piccoli Idilli insieme al Consorzio Brianteo Villa Greppi si terrà dal 28 agosto al 6 settembre con tappe anche ad Usmate Velate e Carnate

Ritorna anche quest’anno la 29^ edizione de “L’ultima luna d’estate – Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza”. Nonostante le difficoltà economiche emerse già dallo scorso anno, dovute alla perdita del finanziamento ministeriale per il triennio 2025-2027 e alla complessità nel reperire risorse alternative, Teatro Invito e Piccoli Idilli, con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, hanno scelto di confermare integralmente la manifestazione.

Confermato il festival “L’ultima luna d’estate”

Il festival si svolgerà dal 28 agosto al 6 settembre e porterà ancora una volta spettacoli, letture e performance in ville, parchi, cascine, corti e piazze della Brianza. Gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di Gherardo Colombo come ospite del tradizionale incontro di apertura, confermando la volontà di affrontare il rischio d’impresa contando sul sostegno di partner privati e territoriali.

Il tema del 2026

Il claim scelto per questa edizione è “Il potere rivela l’uomo”, tratto dalla saggezza dell’antichità e attribuito a Biante di Priene, uno dei sette savi della Grecia arcaica. Sarà questo il filo conduttore della rassegna ideata nel 1997 da Luca Radaelli, direttore artistico di Teatro Invito, che quest’anno sviluppa il tema de “La drammaturgia del potere”.

Il festival propone circa 20 eventi distribuiti in 11 Comuni della provincia di Lecco e di Monza e Brianza, con una riflessione che intreccia passato e presente. Al centro ci sarà il rapporto tra cultura e potere, letto attraverso i grandi autori del teatro e della letteratura, ma anche attraverso sguardi contemporanei capaci di interrogare la società di oggi.

Gli ospiti più attesi

Ad aprire il festival sarà Gherardo Colombo, già magistrato e saggista di origine brianzola, in dialogo con Luca Radaelli sul tema portante della rassegna. Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche quelli con Laura Curino, Alessandra Faiella e Massimo Popolizio, protagonisti di alcune delle serate di punta del cartellone.

Il primo spettacolo in programma sarà “Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno” di Laura Curino, in scena venerdì 28 agosto a Merate, presso Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi. Il 1° settembre toccherà ad Alessandra Faiella con “Ci siam cascate di nuovo” a Casatenovo, mentre il 3 settembre sarà la volta di Massimo Popolizio con “Pasolini. Una storia romana” a Osnago, accompagnato dal violoncello di Giovanna Famulari.

I classici riletti

La rassegna ospita anche nuove letture dei grandi testi classici. Teatro Invito omaggerà Dario Fo nel centenario della nascita con “Cantar vi Fo!”, in scena il 2 settembre a La Valletta Brianza, mentre sempre Teatro Invito porterà sul palco “Macbeth banquet” il 4 settembre a Sirone, con Luca Radaelli nei panni di un cuoco che racconta la tragedia shakespeariana attraverso utensili e cibi di cucina.

Tra le altre proposte figurano “Riccardo III – Il sole di York brucia” di Stefano Panzeri, “Antigone – sulla democrazia senza esagerare” di Teatro Blu, “Le mille e una notte” di Teatro de gli Incamminati e “Attorno a Troia_ Le troiane” del Teatro del Lemming. La selezione conferma l’attenzione del festival per le riscritture dei classici e per i legami tra mito, potere e attualità.

Spazio a famiglie e giovani

Come da tradizione, “L’ultima luna d’estate” dedica spazio anche a bambini e famiglie. Sono previsti tre appuntamenti specifici: “Scuola di magia” di Febo Teatro a Missaglia, “Cavoli a merenda” di Ditta Gioco Fiaba a La Valletta Brianza e “Il ritorno al pianeta Terra” di Scarlattine Teatro/Campsirago Residenza a Merate, oltre a “Nuvole” di Onda Teatro a Bulciago.

Il festival rinnova inoltre il proprio sostegno ai giovani talenti con il Premio “Luna crescente”, dedicato al teatro Under30. La serata di selezione si terrà il 2 settembre a Lomagna, con il voto del pubblico chiamato a scegliere la compagnia vincitrice, che accederà all’edizione 2027 con lo spettacolo completo.

La chiusura del festival

La 29^ edizione si concluderà domenica 6 settembre a Carnate con “A (s)ragionar di guerra”, produzione ATIR Teatro Ringhiera con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris. Il lavoro accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole e riflessioni sul tema della guerra e della pace, attraverso autori diversi e voci tra loro lontane ma complementari.

In caso di pioggia è sempre previsto un luogo di recupero per tutti gli spettacoli, con le informazioni disponibili sul sito ufficiale del festival. L’appuntamento brianzolo conferma così la propria identità di rassegna diffusa, capace di unire teatro, paesaggio e partecipazione culturale in una formula ormai riconoscibile.

Il calendario

venerdì 28 agosto 2026

Merate (LC) – Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi (via Giancarlo Puecher)

ore 18.00 | GHERARDO COLOMBO | Incontro sul tema “La drammaturgia del potere”

a seguire visita guidata alla Villa

ore 21.00 | LAURA CURINO | Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno

sabato 29 agosto 2026

Osnago (LC) – Villa Galimberti (via Mazzini 12)

ore 18.00 | CARLO DECIO | Le mille e una notte

Usmate Velate (MB) – Villa Borgia (via V. Emanuele II, 28)

ore 21.00 | STEFANO PANZERI/Confraternita del Chianti | Riccardo III, il sole di York brucia

domenica 30 agosto 2026

Monticello Brianza (LC) – Granaio di Villa Greppi (via Monte Grappa, 21)

ore 16.00 | TEATRO DEL LEMMING | Attorno a Troia_Le troiane

Missaglia (LC) – Monastero della Misericordia (via della Misericordia)

ore 16.30 | FEBO TEATRO | Scuola di magia

ore 21.00 | BALDASSARRE-BUCHINI | Distinti saluti (spettacolo Premio Luna Crescente 2025)

lunedì 31 agosto 2026

Montevecchia (LC) – Cascina Butto (località Butto 1)

ore 21 | TEATRO BLU | Antigone – sulla democrazia senza esagerare

martedì 1° settembre 2026

Casatenovo (LC) – Villa Lattuada (via S. Giacomo, 21)

ore 21.00 | ALESSANDRA FAIELLA | Ci siamo cascate di nuovo

mercoledì 2 settembre 2026

La Valletta Brianza (LC) – Cascina Galbusera Nera, via Galbusera Nera 2

ore 18.00 | TEATRO INVITO | Cantar vi Fo!

Lomagna (LC) – Parco Verde (via Volta, 2)

ore 21.00 | PREMIO LUNA CRESCENTE con le compagnie finaliste Under30

giovedì 3 settembre 2026

Osnago (LC) – Piazza della Pace

ore 21.00 | MASSIMO POPOLIZIO | Pasolini. Una storia romana

venerdì 4 settembre 2026

Sirone (LC) – Corte Municipio (via Molteni, 35)

ore 21.00 | TEATRO INVITO | Macbeth Banquet

sabato 5 settembre 2026

La Valletta Brianza (LC) – Cascina Bagaggera (via Bagaggera, 25)

ore 16.30 | DITTA GIOCO FIABA | Cavoli a merenda

La Valletta Brianza (LC) – Villa Vercelli (via Bongiaga, 8 – frazione Cereda)

ore 18.00 | PICCOLI IDILLI | Palomar

domenica 6 settembre 2026

Merate (LC) – Parco di Villa Belgiojoso, viale Cornaggia

ore 11.00 | SCARLATTINE TEATRO/CAMPSIRAGO RESIDENZA | Il ritorno al pianeta Terra

Bulciago (LC) – Parco Agricolo

ore 18.00 | ONDA TEATRO | Nuvole (spettacolo itinerante con partenza dal Santuario dei Morti dell’Avello, frazione Bulciaghetto)

Carnate (MB) – Cortile Scuola Primaria (via Magni, 2)

ore 21.00 | ATIR Teatro Ringhiera | A (s)ragionar di guerra