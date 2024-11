Convegni di politica internazionale con Massimo Cacciari e Alessandro Aresu

A Cesano Maderno è tutto pronto per i Convegni di politica internazionale organizzati dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo e promossi dal Comune e dall'Università Vita e Salute San Raffaele. A cura di Massimo Cacciari e Alessandro Aresu, gli incontri affronteranno temi cruciali come il disordine globale e i principali conflitti in corso, con un focus particolare sulle implicazioni politiche, economiche e sociali delle elezioni 2024 in tutto il mondo.

Convegni di politica internazionale: gli Stati Uniti al voto

Ogni appuntamento sarà introdotto e moderato da Alessandro Aresu, che guiderà i partecipanti nell’analisi di contesti complessi, dal ruolo degli Stati Uniti post-elettorale, alla crisi della politica multilaterale, fino ai nuovi equilibri con i Paesi non allineati dell’estremo Oriente e del Sud globale.

Gli Stati Uniti dopo le elezioni

Il primo incontro, martedì 19 novembre, è intitolato "Gli Stati Uniti dopo le elezioni" e sarà introdotto da Massimo Cacciari. Vedrà la partecipazione di Federico Petroni, consigliere redazionale di Limes. Durante la serata, verrà presentato in anteprima il nuovo numero della rivista, dedicato alle elezioni statunitensi del 5 novembre. L'intervento offrirà una riflessione approfondita sulle prospettive degli Stati Uniti dopo le elezioni, analizzando il coinvolgimento di Washington nei conflitti in corso, i rapporti con Cina e Unione Europea e le crisi interne che influenzano il panorama geopolitico globale.

I confini internazionali: Ucraina e Medio Oriente

Il secondo incontro, previsto per lunedì 2 dicembre, si intitola "I confini internazionali" e ospiterà Mara Morini, docente dell’Università di Genova e specialista di Russia e Asia Centrale. Nel corso della serata verranno esplorati i principali scenari di conflitto attuali, come la guerra in Ucraina e le crisi in Medio Oriente. Questo appuntamento offrirà inoltre un'analisi sulla tenuta delle istituzioni multilaterali e sul ruolo delle Nazioni Unite nel contesto del disordine globale.

I Paesi non allineati dell’estremo Oriente e del Sud globale

Infine, venerdì 13 dicembre, l'intervento di Simone Pieranni, autore di numerosi volumi sulla Cina e l'Asia, su "Gli altri 'Orienti' e i Paesi non allineati". Durante la serata verrà approfondita la prospettiva dei diversi attori dell’estremo Oriente e dei Paesi non allineati, con un’attenzione particolare ai nuovi equilibri e alle relazioni tra Oriente e i Paesi africani, che costituiscono il cosiddetto “Sud globale”.

Iscrizioni obbligatorie aperte

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. Per registrarsi, è possibile visitare il sito del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo.