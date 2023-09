Convegni politici ed economici con Massimo Cacciari e Alessandro Aresu

Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e l'Università Vita – Salute San Raffaele, presenta i tre convegni politici ed economici dedicati alla discussione sulla crisi internazionale e il futuro dell'Italia, a cura di Massimo Cacciari e Alessandro Aresu. Si terranno a ottobre e novembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

L’iscrizione ai convegni è gratuita per offrire al pubblico l’opportunità di analizzare le sfaccettature più urgenti e cruciali della situazione globale e di come esse impattino sull'Italia, affrontando temi che spaziano dalla globalizzazione al conflitto in Europa, dal ruolo della Cina alle questioni finanziarie ed energetiche e, infine, alla valutazione delle sfide presentate dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) all'Italia.

“Il panorama attuale è caratterizzato da profonde trasformazioni globali che coinvolgono non solo gli aspetti politici, ma anche quelli legati alla crisi climatica e all'ambiente. Di fronte a questa complessa realtà, è di fondamentale importanza esaminare da vicino le diverse sfaccettature della crisi internazionale e comprendere come queste influenzino il nostro Paese, mettendo in luce le fragilità e le questioni strutturali che l'Italia deve affrontare”, hanno dichiarato Massimo Cacciari e Alessandro Aresu.

I tre seminari si svolgeranno in presenza, con lezioni e sessioni di discussione, che permetteranno ai partecipanti di approfondire le tematiche trattate.

Dettagli dei convegni:

Dopo la globalizzazione. La guerra infinita?

Data: Lunedì 2 ottobre, ore 18.00

Gli argomenti di questo incontro riguarderanno lo stato attuale della globalizzazione nel contesto della crisi internazionale, concentrandosi sull'inaspettato ritorno della guerra in Europa e nel mondo, nonché sull'investimento in catene del valore tecnologiche più brevi. Sarà prestata particolare attenzione al ruolo chiave della Cina, le cui difficoltà economiche non ne impediscono l'ascesa come potenza politica globale.

Prospettive economiche globali: finanza, energia, ambiente

Data: Mercoledì 18 ottobre, ore 18.00

Gli incontri di questa sessione sono dedicati al contesto economico internazionale, con le sue ripercussioni sull’Europa e sull’Italia. In particolare, saranno approfondite due direzioni di ricerca. In primo luogo, lo stato della finanza globale e il rischio di nuove crisi finanziarie con ripercussioni sistemiche. In secondo luogo, la questione energetica e ambientale, nelle sue implicazioni industriali, tecnologiche e sociali, con riferimento ai programmi europei e al ruolo dell’Italia.

L'Italia: il PNRR tra istituzioni e società

Data: venerdì 3 novembre, ore 17.00

Nell'ultimo incontro, l'attenzione si concentrerà sull'Italia e sulla sua risposta alla sfida rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) e dal suo processo di attuazione. Il programma di investimenti in corso mette a dura prova le istituzioni centrali e locali e questo solleva diverse incognite. Le crisi economiche hanno evidenziato l'importanza cruciale della questione del lavoro, della sua qualità e delle sue trasformazioni, così come dell'importanza della formazione per il rilancio dell'Italia.

L'iniziativa si avvale di relatori di alto profilo, esperti nei rispettivi campi, che condivideranno le loro conoscenze e prospettive per contribuire a una migliore comprensione delle sfide che l'Italia deve affrontare nel contesto della crisi internazionale.