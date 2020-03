Coronavirus, la Via Crucis trasmessa in streaming a Besana

La Comunità pastorale Santa Caterina di Besana non lascia soli i fedeli. Se i parrocchiani non possono raggiungere le chiese di capoluogo e frazioni per le messe, a causa delle misure restrittive mirate ad arginare il rischio del contagio da coronavirus, saranno le messe a raggiungerli direttamente a casa. Come? Grazie alle dirette streaming.

Via Crucis in diretta streaming

Oggi, venerdì 6 marzo, alle 20,30, sarà possibile seguire la diretta video o audio della Via Crucis. Domani, alle 17,30, l’Eucarestia delle 17,30 mentre domenica quella delle 9,30. La diretta video è disponibile sul sito internet della Comunità pastorale (www.cpbesana.it) o sul canale YouTube “nJoy Service”. L’audio sia sul sito comunitario che su www.radiofunky.it

Sindaco: “Grazie”

“Mi permetto sommessamente, di ringraziare la Comunità pastorale, per l’idea di trasmettere in streaming la Via Crucis di questa sera. Non perdiamo il nostro senso di comunità”, le parole del sindaco Emanuele Pozzoli.

