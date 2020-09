Cultura, musica e comicità a Lentate con il Teatro Parenti

Cultura, musica e comicità in piazza San Vito a Lentate sul Seveso grazie allo spettacolo del Teatro Franco Parenti di Milano.

A Lentate una delle tappe del palco itinerante del Teatro Parenti

Lentate è stata infatti una delle 14 tappe lombarde scelte per il tour del palco itinerante del Teatro milanese. Grazie al sostegno di Regione Lombardia e in particolare all’assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, lo spettacolo sul camion è approdato a Lentate, animando la storica piazza con musica e sketch esilaranti che hanno conquistato bambini, giovani, adulti e anziani. Tantissimi gli applausi all’esibizione del Watt, che hanno appena vinto il Festival di Castrocaro, e al comico Davide Calgaro, che ha recitato in un film con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Una canzone dedicata a Lentate

E nella suggestiva cornice della piazza il duo composto da marito e moglie “Duperdu” ha intonato una canzone dedicata proprio a Lentate, con una carrellata di tutte le bellezze e luoghi più suggestivi da visitare.

L’assessore Paola Bencini: “E’ il secondo evento post Covid, ripartiamo tutti insieme”

“L’energia di giovani artisti come iniezione di forza per ricominciare – il commento dell’assessore alla Cultura Paola Bencini – Lentate riparte dalla cultura, con musica e divertimento per tutti. E’ il secondo evento che organizziamo dopo il lockdown, dopo quello di fine luglio con il concerto del Corpo musicale di Camnago e la consegna della cittadinanza onoraria al maestro Angelo Pinciroli. Sono momenti importanti per la comunità, per ricominciare dopo mesi difficili”. Un ringraziamento a Regione Lombardia e all’assessore Stefano Bruno Galli per il sostegno: “E’ un motivo di orgoglio essere stati scelti per questa iniziativa”. E alle associazioni, “che non fanno mai mancare la loro presenza e il loro contributo”. Presenti alla serata anche il consigliere regionale della Lega Andrea Monti e il deputato di Forza Italia Guido Della Frera. Al termine visita all’oratorio di Santo Stefano.

Massimo rispetto delle misure anti-Covid

L’evento si è svolto nel massimo rispetto delle misure anti-Covid, con il distanziamento sociale, la misurazione della temperatura e la disinfezione delle mani a chi ha preso posto all’interno di un’area delimitata.

