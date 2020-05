Biblioteca di Desio, da domani 20 maggio riapre in sicurezza. Messi in atto protocolli di sicurezza adeguati, servizio al pubblico ridotto e regolato in maniera contingentata.

Da domani riapre la Biblioteca di Desio

Servizio ridotto e regolamentato da protocolli di sicurezza, restituzioni effettuate nel box esterno o alla postazione dedicata presso l’entrata, accesso consentito solo con obbligo di mascherina per il ritiro dei materiali prenotati, orario di apertura leggermente variato e quarantena obbligatoria per i libri che rientreranno nel circuito di BrianzaBiblioteche.

Con queste premesse riapre domani, mercoledì 20 maggio, la Biblioteca Civica di Desio di via Cavalieri di Vittorio Veneto con un’organizzazione un pochino rinnovata per garantire tutte le misure di cautela sia per lo staff, sia per tutti gli utenti, accogliendo anche le indicazioni del sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche.

“Uno spiraglio di normalità”

“Finalmente riapriamo la Biblioteca – commenta il Sindaco Roberto Corti – uno spiraglio di normalità per il servizio prestito libri, che comunque avrà bisogno di seguire alcune regole dettate dal protocollo sanitario. Ad esempio, saranno purtroppo ancora sospese la lettura e la consultazione in sede, nonché l’accesso alle postazioni internet. Questa è solo una prima ripartenza, ma poco alla volta torneremo alla normalità. Per ora l’importante ero lo scambio di libri, necessari per alimentare la mente di bimbi e adulti in questo periodo di isolamento”.

Restituzione senza sanzioni fino al 21 giugno

E’ prorogata sino al 21 giugno la scadenza per la restituzione del materiale, senza l’applicazione di eventuali sanzioni. Per entrare in biblioteca sarà obbligatorio utilizzare la mascherina e igienizzare le mani con il gel disponibile al banco prestiti. Entrata e uscita saranno separate e distinte in un percorso che prevede il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.

Orari e prenotazioni

L’orario di apertura sarà leggermente ridotto: lunedì 14.30/17.30, da martedì a venerdì 9.00/12.00 e 14.30/17.30, sabato 9.00/12.00.

Sarà possibile prenotare i materiali per telefono allo 0362392317, per posta elettronica desio@brianzabiblioteche.it oppure attraverso il sito di Brianza Biblioteche www.brianzabiblioteche.it. Le prenotazioni si effettuano solo sui documenti della biblioteca di Desio; nelle prenotazioni tramite e-mail occorre indicare nome, cognome e numero di tessera/codice fiscale. Solo dopo aver ricevuto l’avviso per il ritiro sarà possibile recarsi in Biblioteca.

Non è consentito

NON CONSENTITO – Al momento non si puo’ accedere alle sale lettura, sale studio, sezione ragazzi e sala bambini. Non è possibile leggere in sede quotidiani e riviste (sì invece al prestito delle sole riviste previa prenotazione), restano sospesi l’accesso alle postazioni internet e il servizio di prestito interbibliotecario.

“Questa è una delle riaperture più attese dai Cittadini – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – torniamo a garantire un servizio che consente di avere momenti di svago in un periodo così particolare. E’ un primo passo verso la normale fruizione della cultura. Ricordiamo però che ci sono diversi libri e riviste in formato e-book che sono facilmente fruibili senza recarsi in Biblioteca. Un modo semplice e veloce per leggere un libro o una rivista sempre a casa”.

