Dal 14 settembre in mostra le opere di Famiglia Artistica Desiana

Nell’ambito delle iniziative promosse per il centenario del riconoscimento del titolo di città di Desio l’Amministrazione Comunale intende celebrare questa importante ricorrenza con un particolare programma di eventi culturali e di intrattenimento che, oltre a promuovere occasioni di aggregazione sociale e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini, possa concorrere ad attribuire valore e significato a questo anniversario collettivo.

Ecco quindi che si è accolta e fatta propria, la proposta dell'Associazione GAD – Gruppo Artistico Desiano con la quale si è collaborato per la realizzazione di questa mostra d’arte antologica del movimento artistico dei pittori desiani dagli anni 60/70 ad oggi.

La Famiglia Artistica Desiana rappresenta una parte significativa del patrimonio culturale della nostra città che è doveroso conoscere e trasmettere agli altri. La fondarono nomi illustri di artisti quali Viviani, Chiusa, Curone,Galliani, Scalfi, Tucci, ai quali seguirono: Arienti, Elli, Zappa,Verga, Savelli, Donzelli, Cesana, Meregalli, Mauri, F.Mariani, A.Mariani, F.Sala, Riva, A. Sala, Donadoni, Bertani, C.Elli, G.Calandra, Poggi, C.Plicato, Marsiglio e molti altri i cui nomi e le opere sono riportate nel catalogo predisposto per la mostra.

Location: Sale Espositive Villa Tittoni Traversi - 14/29 settembre 2024

Inaugurazione: 14 settembre 2024 ore 17,00

Giorni ed Orari apertura Mostra: 15/21/22/28/29 settembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Al di là del valore artistico in senso stretto che lasciamo alla critica, è importante sottolineare quanto di poetico è presente nelle opere di persone che nel loro quotidiano hanno scelto di esprimersi attraverso l’arte. Pensiamo che le opere esposte, pur nei diversi linguaggi, esprimano una ricerca di rappresentazione delle realtà che ci circondano e che ciascuno di questi artisti ha voluto trasmetterci attraverso le proprie opere.

“La Famiglia Artistica Desiana dagli anni ’60 ha rappresentato per un lungo periodo una eccellenza della nostra Città – sottolinea il sindaco Simone Gargiulo - e per me in particolare ha rappresentato e rappresenta con l’oggi esistente GAD (Gruppo Artistico Desiano) qualcosa di speciale, poiché sin da bambino, grazie alle opere della mia mamma, Gabriella Calandra, ho respirato il profumo dei colori ad olio ed ho potuto apprezzare la crescita tecnica ed espressiva delle sue opere e di quelle di tutti le pittrici e i pittori che le sono stati accanto, rendendomi partecipe di un mondo che amplifica ogni sensazione e che permette di osservarlo da 1000 punti di vista diversi. Con questa mostra vogliamo che tutti possano scoprire o riscoprire la storia della bellissima realtà artistica del nostro territorio per vivere tutti insieme un viaggio nel mondo dell’arte e della cultura che fa di Desio un’eccellenza in Brianza e non solo.”

“Celebriamo il Centenario della Città di Desio all’insegna della Cultura e dell’Arte riscoprendo l’importante patrimonio artistico che l’esperienza della Famiglia Artistica Desiana ha donato alla Città e ai desiani e che il Gruppo Artistico Desiano intende riportare alla luce attraverso questa significativa mostra. - aggiunge l'assessore alla Cultura Samantha Baldo - E’ con orgoglio nel cuore che dico che Desio è una Città ricca di storia e tradizioni da custodire e tramandare, di complessi architettonici da valorizzare, di arte e cultura con i tanti artisti di professione o per passione che con le loro opere hanno donato bellezza e poesia a tutti noi. Dicono che con la cultura non si mangia: sotto certi aspetti e in molti casi può essere anche vero. Eppure l’Arte ha quel potere immenso di nutrire l’anima coinvolgendo tutti i sensi e le emozioni di chi ne fruisce. L’artista viene appagato dalla sua realizzazione in modo incommensurabile e allo stesso tempo sazia quella fame di bellezza di chi osserva la sua opera. Desio è una Città affamata d’arte ed è evidente nel fermento del suo tessuto associativo grazie al quale la cultura permea in Città. Un ringraziamento speciale va al GAD, al lavoro quotidiano della sua Presidente e di tutti i soci per far vivere la bellezza a Desio e per tramandare l’importante esperienza e storia artistica della F.A.D.”