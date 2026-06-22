Successo in biblioteca per la presentazione del libro del noto designer e artista tra ricordi, successi e visioni

Ci sono storie che profumano di sogni, di quelle capaci di stringerti il cuore e ricordarti che nessun traguardo è davvero impossibile. Il Comune di Macherio si è trasformato nel custode di una favola straordinaria, accogliendo la primissima presentazione del libro del Maestro Lucio Boscardin.

Dal Cornetto a Italia ’90: Boscardin incanta Macherio

Davanti a una platea colma di stupore, l’artista camparadese ha aperto lo scrigno dei suoi ricordi, svelando l’anima di un uomo che, prima di diventare un mito internazionale del design, ha conosciuto il freddo e la fatica come giovanissimo manovale nei cantieri svizzeri.

Il racconto e i successi di Boscardin

A tessere il filo di questo racconto così potente, conducendo il pubblico nel cuore della storia della comunicazione dagli anni ’60 a oggi, è stata Ketty Carraffa – conduttrice e opinionista televisiva. Con la sua esperienza mediatica, la moderatrice ha saputo guidare l’incontro esaltando l’entusiasmo travolgente dell’autore. Quella di Boscardin è la storia di un pioniere visionario che ha letteralmente disegnato i contorni della nostra felicità quotidiana: dal packaging del Cornetto Algida, che stringevamo tra le mani nell’estate del 1967, alla nascita della leggendaria caramella Goleador, che da cinquant’anni accende i sorrisi dei bambini nei bar di tutta Italia. Fino al trionfo assoluto: la creazione dell’immortale mascotte tricolore di Italia ’90 “Ciao”, quel calciatore geometrico che ha fatto battere all’unisono il cuore di un Paese intero. Un destino guidato dall’audacia, come quando nel 1987 l’artista investì la cifra folle di trenta milioni di lire per un Macintosh di prima generazione, riscrivendo le regole della grafica commerciale prima ancora che internet esistesse.

Il valore culturale dell’evento

“Ospitare un autore del prestigio internazionale del Maestro Boscardin per il debutto del suo volume autobiografico ha rappresentato per Macherio un autentico onore istituzionale e un momento di alto valore culturale per l’intero territorio» – rileva Daniela Rivolta, Assessore alla Cultura e al Bilancio del Comune di Macherio. «Il percorso biografico del Maestro Boscardin offre un esempio formativo di assoluto rilievo, in particolare per le nuove generazioni: testimonia come la dedizione professionale e lo spirito di sacrificio costituiscano le fondamenta per il raggiungimento di traguardi di eccellenza. Questa giornata ha dimostrato l’importanza delle sinergie territoriali nel favorire la crescita civile e culturale del nostro tessuto sociale”.

Le istituzioni presenti

L’evento ha visto una parata di istituzioni a siglare un asse culturale fortissimo in Brianza: accanto al Sindaco di Macherio Franco Redaelli e al vice Silvano Resnati, hanno preso parte i vertici del Comune di Camparada, rappresentati dal Sindaco Maria Luisa Cogliati e dal vice Tiziano Beretta. L’incanto si è fatto melodia grazie alle dita del liutaio e musicista Michele Sangineto, che ha cullato i presenti suonando uno strumento celestiale da lui costruito dando vita, dopo secoli, agli schizzi segreti di Leonardo da Vinci.

La mostra in Biblioteca

La mostra in Biblioteca chiude i battenti stasera, sabato 20 giugno dalle 15:30 alle 18:30. Sarà l’ultimo pomeriggio per toccare con mano le sculture del “Sasso Dorato”, la mascotte “ITTI” e gli straordinari “Rosoni” dedicati ai monumenti del territorio, capolavori in cui l’abbraccio tra l’algoritmo dell’intelligenza artificiale e il cuore dell’artista si fa poesia visiva.

Il futuro

Ma la vera bomba culturale per i cittadini di Macherio è un’altra e sancisce la nascita di un legame indissolubile con il territorio. L’Assessore alla Cultura Daniela Rivolta svela in anteprima un clamoroso retroscena: il Maestro Lucio Boscardin tornerà ufficialmente in città in veste di Giudice ad Honorem della commissione tecnica presieduta e guidata da Marzio Meani che valuterà le fotografie del prossimo concorso fotografico cittadino “Scatti da Macherio”. Un’opportunità unica per tutti i partecipanti, che vedranno giudicati i propri scatti da una vera e propria leggenda vivente della comunicazione visiva mondiale.