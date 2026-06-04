Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21, Giovanna Ambrosoli, Presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, sarà protagonista di un incontro speciale nell’ambito della rassegna teatrale “Idee Parole Vite – ZERO”, organizzata dalla compagnia Idee In Scena presso lo Spazio Stendhal di Villa Cusani Traversi Tittoni, a Desio.

Dalla Bocconi all’Uganda: Giovanna Ambrosoli racconta la sua missione

La rassegna nasce come spazio di incontro, dialogo e condivisione, con l’obiettivo di raccontare attraverso parole, esperienze e testimonianze il presente e le sue sfide sociali e culturali.

Nel corso della serata, Giovanna Ambrosoli, Presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, creata nel 1998 per sostenere l’ospedale e la scuola di ostetricia fondati a Kalongo, nel Nord Uganda, dal Beato Padre Giuseppe Ambrosoli, racconterà il proprio percorso personale e professionale: dagli studi in Economia all’Università Bocconi fino alla scelta di dedicarsi a tempo pieno alla Fondazione e ai progetti di cooperazione sanitaria e formazione portati avanti in Uganda.

Una missione tra salute e cooperazione

L’incontro, a ingresso libero su prenotazione, sarà un’occasione per approfondire una storia che intreccia esperienza imprenditoriale, impegno sociale e continuità di una missione che ancora oggi promuove accesso alla cura, salute materno-infantile e formazione del personale sanitario nelle aree più fragili del Nord Uganda.

La serata sarà accompagnata da un momento musicale a cura del cantautore Tony Girani.