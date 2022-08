Dario Brevi dedica un'opera a Pier Paolo Pasolini. A settembre l'artista di Limbiate esporrà ad una mostra che celebra i cento anni dalla nascita dello scrittore e regista

Tutta l'energia dei colori di Dario Brevi per l'omaggio a Pier Paolo Pasolini. A settembre l'artista di Limbiate esporrà alla mostra organizzata a Suzzara, in provincia di Mantova, per celebrare i cento anni dalla nascita del noto scrittore e regista. Brevi è infatti uno dei 28 artisti invitati alla mostra “100% PASOLINI” dal curatore Mauro Carrera che verrà inaugurata domenica 4 settembre alle 17 alla Fondazione Scuola di Arti e Mestieri "Bertazzoni". Brevi esporrà l’opera “In equilibrio fra diversi mondi - Omaggio a Pier Paolo Pasolini", una installazione di circa 100X80 centimetri realizzata nel 2022 appositamente per questa mostra con colori vinilici su mdf (medium-density fibreboard).

Il commento dell'artista

“Con quest’opera intendo mettere in evidenza la poliedricità e la versatilità di Pier Paolo Pasolini e cioè la sua capacità di dedicarsi alle più diverse forme d’ arte. Scrittore, regista, poeta, saggista nonché sceneggiatore e regista. In particolare la caratteristica fondamentale di Pasolini scrittore è quella di muoversi in perfetto equilibrio tra mondi diversi: colto e popolare, nazionale e universale, città e campagna, dialetto e italiano. Un equilibrio dato dalla grande carica morale di Pier Paolo Pasolini che attraverso la poesia ci presenta una sorta di diario intellettuale, attraverso il quale esprime il proprio pensiero agendo per migliorare il mondo.”

Luogo e orari della mostra

La mostra ospitata alla Fondazione Scuola di Arti e Mestieri "Bertazzoni" di Suzzara resterà aperta dal 4 settembre al 2 ottobre da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19