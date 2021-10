Desio, Messa delle contrade del Palio degli Zoccoli.

Desio

Deposti fiori davanti alla statua di Papa Pio XI

Non poteva mancare la celebrazione del Palio degli Zoccoli in occasione della festa patronale di Desio, in corso durante questo weekend.

Stamattina, domenica 3 ottobre, in Basilica è stata celebrata la Messa, alla quale hanno partecipato i maestri delle undici contrade, la prima dama e cavaliere vestiti in abiti medievali, gli stendardi con i vari stemmi, il prevosto, don Gianni Cesena, il gran maestro, Davide Brenna e il sindaco uscente, Roberto Corti. Questi ultimi formano il Gran consiglio della storica manifestazione che rievoca la battaglia di Desio che si è combattuta il 21 gennaio 1277 tra la famiglia Della Torre e quella dei Visconti per ottenere il controllo su Milano ed il suo contado. Questo momento è stato preceduto da una piccola sfilata a ritmo dei tamburi che ha ricordato il più grande corteo, che di solito si celebra a giugno. Questi ultimi due anni, causa Covid, non si è tenuto il grande evento, che culmina con la corsa dei contradaioli attorno alla Basilica. Quindi la contrada vincitrice è ancora la Dugana.

Quest'anno c'è stato un altro importante avvenimento da celebrare. Il gran maestro in carica ha deposto una composizione floreale davanti alla statua di Papa Pio XI, il desiano Achille Ratti, in piazza Conciliazione per ricordare il centenario dalla nomina di Arcivescovo di Milano. Evento che era stato celebrato l'8 settembre in città, alla presenza dell'attuale Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Il gran maestro Brenna e il comitato organizzativo del Palio al termine della cerimonia hanno manifestato la speranza di poter ricominciare come prima della pandemia, in sicurezza.

