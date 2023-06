Dieci serate di musica e cinema a Nova Milanese: al via il calendario estivo degli eventi promossi dall'Amministrazione.

Film ogni venerdì

Cinema e grande musica. L’estate a Nova Milanese è già iniziata in compagnia degli eventi culturali promossi dall'Amministrazione e in particolare dall'assessorato alla Cultura. La straordinaria risposta del pubblico della prima serata del "Cinema sotto le stelle" di venerdì 16 giugno, che ha registrato 132 presenze, non può che caricare l'Amministrazione di grande ottimismo per la stagione che entra nel vivo.

Rassegna "Musica in Villa"

Accanto alle pellicole divertenti, impegnate e per famiglie in programma tutti i venerdì fino al 21 luglio, per quattro sabati a partire dal 24 giugno protagonisti della rassegna "Musica in Villa" edizione 2023 – che ha come filo conduttore il 50esimo anniversario dell'uscita dell'iconico album "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd - saranno le colonne sonore firmate dal grande Ennio Morricone tratte dai più celebri film che hanno segnato la storia del cinema italiano e non solo. Non mancheranno le note jazz aperte alle sperimentazioni, in una serata unica nel suo genere, in dialogo originale con il capolavoro dei Pink Floyd. Ma ci sarà anche una data dedicata alla musica della tradizione popolare dei canti delle Ande e, per chiudere, la grandezza e l’eleganza della musica barocca del “Siciliano” Alessandro Scarlatti.

Zappalà: "Voluto puntare su eventi di qualità"

"Per la nuova proposta culturale estiva abbiamo voluto puntare su eventi di qualità, eterogenei nei generi ed unici per originalità, che potessero incontrare il gusto di tutti i palati - commenta Irene Zappalà, assessore alla Cultura - Sarà anche un’occasione per ricordare un disco che parla di tutto ciò che sfugge al nostro lato razionale. Il lato buio della luna, allora, è quello che è dentro di noi. Il nostro centro di Villa Brivio, particolarmente suggestivo la sera, desideriamo diventi uno spazio sempre più vissuto, condiviso e alla portata di tutti, soprattutto delle famiglie, per la gratuità delle serate se pensiamo ai grandi concerti, per i prezzi calmierati invece per il cinema. Ovviamente invito tutti a partecipare, augurando buon ascolto e visione”.

Nel frattempo l’assessorato al Commercio e alle Attività produttive guidato da Rossella Nigro sta lavorando in questi giorni per definire gli ultimi dettagli per altri eventi che saranno organizzati in diverse zone della città.