Dieci spettacoli nella stagione teatrale, venerdì il debutto. Primo appuntamento con "4 donne...sull’orlo di una crisi di nervi!" In cartellone tre rappresentazioni per famiglie

Dieci spettacoli, da ottobre ad aprile, tra commedie e rappresentazioni per bambini. Debutterà venerdì 28 ottobre la stagione teatrale 2022/2023, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con La Danza Immobile, al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV a Bovisio Masciago.

Lo spettacolo di venerdì

Il primo appuntamento in cartellone è la commedia "4 donne...sull'orlo di una crisi di nervi!". Lo spettacolo racconta le travagliate vicende di quattro donne diverse per età, estrazione sociale, culturale e di vita. Al centro del dibattito ci sarà una figura maschile causa, e a volte effetto, delle difficoltà che le 4 protagoniste dovranno affrontare e risolvere in maniera spesso frenetica e confusionale.

Gli altri appuntamenti in cartellone

Gli alti spettacoli in calendario sono "Giovinette - Le calciatrici che sfidarono il duce" (18 novembre), che andrà in scena a Bovisio in anteprima, "Una famiglia come tante" (13 gennaio), "Il gentiluomo" (3 febbraio) ispirato a Molière, "Piccoli crimini condominiali" (24 febbraio), "Bloccati dalla neve" (17 marzo) con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, "Tabù" (14 aprile). Per i bambini la proposta è di tre spettacoli la domenica pomeriggio: "Cipì" (il 15 gennaio), "Hansel e Gretel" (12 febbraio), "Clown spaventati panettieri" (12 marzo).

"Spettacoli molto gradevoli, per tutti"

"Grazie alla collaborazione con il Teatro Binario 7 e con Corrado Accordino proponiamo anche quest'anno una stagione teatrale di alta qualità - ha premesso il sindaco Giovanni Sartori - Saranno spettacoli molto gradevoli, per tutti, perché la richiesta fatta agli organizzatori era quella di proporci un cartellone adatto allo svago. Arriviamo da mesi un po' pesanti per tutti, il desiderio è che grazie al teatro si possa ritrovare il sorriso e riscoprire il gusto della socialità".