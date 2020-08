Due feriti: un infortunio e un incidente SIRENE DI NOTTE

Due feriti: un infortunio e un malore. Una terza persona è stata ricoverata per un malore. Una terza persona è stata ricoverata per un malore. Grave incidente a Lesmo ieri nel pomeriggio.

Due feriti: un infortunio e un incidente

Il primo intervento del 118 ieri sera poco prima delle 23,30 in via Molino Principe a Giussano per un infortunio sul lavoro. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, ma poi fortunatamente l’infortunio si è rivelato meno grave di quanto temuto e un uomo di 56 anni è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto i volontari della Croce Bianca di Giussano.

Circa un paio d’ore, intorno all’1,40, nuovo intervento del 118 in via Cimabue a Lissone per uno scontro fra un’autovettura e una moto. Anche in questo caso i soccorritori sono stati allertati in codice giallo, poi derubricato in verde. Ad avere la peggio un 35enne trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, a soccorrerlo l’ambulanza dell Croce verde di Lissone. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, i Carabinieri della Compagnia di Desio.

Soccorritori in azione anche all’alba a Monza per un malore in via Gerolamo Borgazzi. Nulla di grave; un 43enne è stato trasferito in codice verde all’ospedale San Gerardo con l’ambulanza dei Volontari d Vimercate.

Ieri pomeriggio un incidente grave a Lesmo

Da segnalare poi un incidente grave ieri pomeriggio dopo le 17 a Lesmo, in via Vincenzo Monti. In uno scontro auto-moto sono rimasti coinvolti tre ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 17 e i 23 anni. Tre i feriti. Uno è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dai Volontari di Vimercate, altri due feriti sono stati trasportati in codice verde agli ospedali di Desio e Vimercate, rispettivamente dalle ambulanze della Croce Banca di Biassono e dell’Avis di Meda. Sul posto anche l’automedica e la Polizia locale di Camparada-Correzzana-Lesmo, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

