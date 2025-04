Elettricisti in erba tra i banchi della scuola media

Un’esperienza che di certo sarà utile per il futuro quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Besana. Dieci ragazzi e due ragazze, tutti studenti delle classi terze, hanno partecipato al corso volontario di elettricista organizzato dai Maestri del Lavoro di Monza e Brianza e curato dalla professoressa Marta Veronesi.

In dodici a lezione dall'elettricista

Una tradizione ormai quella delle lezioni di lavoro manuale che si ripete da diversi anni nel plesso di via Da Vinci, con una sola pausa dovuta al Covid, grazie alla passione del console emerito provinciale, il cavalier Felice Cattaneo. In questo 2025, gli incontri sono iniziati a gennaio e sono terminati la scorsa settimana: nove in tutto con alla «cattedra» un volto noto nelle aule della «Aldo Moro», il maestro del Lavoro calorese Costante Riva. Gli elettricisti in erba sono entrati in contatto con i primi fondamenti del mestiere: dalle basi tecniche fino ai vari tipi di utensili, passando per gli impianti salvavita. Nozioni che hanno consentito agli allievi di costruire due modelli di impianti che saranno esposti nell’atrio del plesso.

E ora tocca all'idraulico

«Hanno lavorato volentieri e con passione», garantiscono i referenti del progetto che nelle prossime settimane faranno partire con gli stessi partecipanti un altro corso dedicato al mestiere dell’idraulico, anche questo già sperimentato in passato.