"Estate in Città", ecco tutti gli eventi in programma

"Estate in Città", ecco tutti gli appuntamenti in programma. L'Amministrazione comunale di Cornate ha annunciato il cartellone degli eventi.

Il teatro a cielo aperto di Villa Sandroni

Il palcoscenico degli eventi sarà il cortile di Villa Sandroni a Colnago, cornice molto suggestiva e dall'acustica ideale. Sei gli appuntamenti che si svolgeranno nella Villa, a cui si aggiungerà un concerto "speciale" che andrà in scena nella splendida Centrale Bertini. Procedendo con ordine, sabato 31 luglio (alle 21) spazio al primo spettacolo teatrale, "Inchiostri d'amore: Napoleone Bonaparte e Giuseppina di Beauharnais". Sabato 7 agosto sarà invece la volta di un omaggio all'amore tra John Lennon e Yoko Ono. Domenica 8 agosto un doppio appuntamento pensato per i bambini, che saranno allietati dai burattini di Ivano Rota, sul palcoscenico di Villa Sandroni alle 17.30 e alle 20.30. Sabato 14 agosto e sabato 21 agosto spazio alla musica, prima con il quartetto jazz "Fluxus Project", quindi con le note di Luca Pirozzi. Domenica 29 agosto infine in scena uno spettacolo teatrale per bambini dal titolo "La città dei lupi blu".

La Centrale Bertini

Villa Sandroni non sarà l'unico luogo che farà da cornice alla cultura nell'estate cornatese. Domenica 1 agosto, infatti, a partire dalle 18.30, si terrà un evento speciale nella suggestiva location della Centrale Bertini. Ospite d'onore della serata Raiz, storica voce degli Almamegretta, che si esibirà in compagnia dei "Radicanto".

"Siamo davvero molto soddisfatti, crediamo di aver allestito un cartellone di eventi di altissima qualità - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Cornate Annamaria Arlati - Sono appuntamenti pensati per chi trascorrerà l'agosto in città e vorrà dedicarsi un'ora e mezza di pace e serenità. Saranno spettacoli di primissimo piano, da godersi seduti in cornici di alto livello come Villa Sandroni o la Centrale Bertini. Un ringraziamento all'Ufficio cultura del Comune, alla biblioteca, alla Protezione civile e alle associazioni che ci aiuteranno nello svolgimento delle serate. Speriamo poi che più avanti ci possa essere nuovamente spazio anche per le iniziative delle varie realtà del territorio, che in questo momento sono vietate a causa delle normative anti-Covid".

Prenotazioni già aperte

Nei giorni scorsi sono già state aperte le prenotazioni, obbligatorie, per i primi spettacoli, il cui ingresso sarà sempre gratuito. Questo è il link a cui collegarsi per effettuare la prenotazione: https://cornatecultura.prenotime.it/. La procedura da seguire è molto semplice ma per ogni dubbio è possibile contattare la biblioteca al numero 039.6885004.