Fa andà i man: sette artisti esprimono la Brianza

Nella mostra collettiva curata da Martina Corbetta e promossa dall’associazione culturale Fas2018 sono protagonisti sette under 35 originari del territorio. Inaugurazione giovedì alle 18

“Move your hands. Fa andà i man” è il titolo della mostra collettiva curata da Martina Corbetta e promossa dall’associazione culturale Fas2018 di Seregno, che vede come protagonisti sette artisti under 35 con un legame diretto con il territorio.

Sette artisti in mostra

La mostra della Fas2018 – Famiglia artistica seregnese propone pittura, disegno, scultura e installazione. Pratiche diverse, accomunate da una ricerca solida e consapevole. La Brianza non è solo sfondo, ma materia viva: memoria, paesaggio, identità e trasformazione diventano elementi centrali del percorso. “Fa andà i man” propone così uno sguardo concreto sull’arte contemporanea, che nasce e si sviluppa nel territorio, valorizzando il lavoro e la qualità delle ricerche presentate.

Il legame con il territorio

Espongono Giorgio Bernasconi, Manuel Esposito, Gabriele Napoli, Marco Paleari, Aronne Pleuteri, Rikyboy e Beatrice Spadea. Il progetto artistico nasce dal desiderio di dare voce a una generazione che vive e racconta il mondo attraverso i diversi linguaggi contemporanei. Ciascuno degli artisti, originari del territorio, presenta la propria poetica con l’intento di valorizzare i lavori e lasciandoli spontaneamente dialogare gli uni con gli arti. Inaugurazione giovedì 30 aprile (alle 18) in galleria civica Mariani di Seregno. Apertura fino al 12 maggio: dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, la domenica anche dalle 10 alle 12 (ingresso libero).