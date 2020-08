Ferragosto di festa al Santuario della Madonna della Rocchetta

E’ stato un Ferragosto di festa quello celebrato al Santuario della Madonna della Rocchetta. I visitatori hanno potuto ascoltare in filodiffusione la Messa officiata da monsignor Delpini in Duomo.

In tanti sulle sponde dell’Adda

Come ogni anno le sponde dell’Adda sono state una delle mete preferite per chi ha voluto trascorre il Ferragosto all’aria aperta, senza magari allontanarsi troppo da casa. Tra i tanti turisti c’è chi ha scelto di visitare il Santuario della Madonna della Rocchetta, un vero e proprio gioiello artistico e architettonico situato Porto d’Adda, frazione di Cornate. Un visita resa ancora più piacevole dalla frescura regalata dalla particolare posizione geografica del Santuario. Ad accogliere i visitatori, come sempre, il custode e Cavaliere al Merito della Repubblica italiana Fiorenzo Mandelli, che ha illustrato ai presenti le bellezze della piccola chiesa. Ma non solo. Quets’anno, infatti, i fedeli hanno potuto ascoltare in filodiffusione la Messa celebrata in Duomo, a Milano, da Monsignor Mario Delpini. Per tutti, infine, tradizionale pranzo di Ferragosto allo “Stallazzo”.

