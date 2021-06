Festa del Libro, altri sei eventi da non perdere

Altri sei eventi, per tutti i gusti, da non perdere. Prosegue a gonfie vele la 12esima edizione della "Festa del libro e degli autori" organizzata dalla libreria "Il Gabbiano" di Vimercate.

Il programma, che prosegue fino al 10 luglio, riprende oggi giovedì 10 giugno.

Giovedì 10 giugno

Oggi, giovedì, sulla terrazza della libreria, in piazza Giovanni Paolo II, dalle 21 spazio ai viaggi, con la giornalista vimercatese Paola Scaccabarozzi e Riccardo Prati. Paola Scaccabarozzi presenterà il suo libro "Ragazzi, la mamma parte", diario dei suoi tanti viaggi in solitaria. Prati, cittadino del mondo con oltre 120 Paesi visitati, parlerà invece del suo "Una vita in viaggio".

Venerdì 11 giugno

Venerdì sarà la volta della saggistica. L'ospite, dalle 21, sarà Nicola Gardini, insegnante di Letteratura italiana e comparata a Oxford, autore di diversi libri, presenta "Viva il Greco - Alla scoperta della lingua madre". Segue il successo di "Viva il Latino".

Sabato 12 giugno

Sabato spazio alla narrativa con un ospite d'eccezione. Protagonista sulla terrazza, dalle 18, sarà il noto romanziere Massimo Carlotto con "E verrà un altro inverno". Con il nuovo romanzo Carlotto, inventore della serie di Marco Buratti detto l'Alligatore, mostra la ferocia inconfessabile della brava gente.

Sempre sabato, alle 21, altro evento imperdibile. Protagonista la musica con Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo musicale italiano, che presenterà il suo ultimo libro "Amore morte e rock'n'roll", che racconta le ultime ore di vita di 50 star del rock. Con Guaitamacchi sul palco ci saranno anche le musiciste Brunella Boschetti e Andrea Mirò.

Domenica 13 giugno

Il fine settimana si chiude domenica con narrativa e saggistica.

Alle 18 Alessandra Carati parlerà del suo primo romanzo "E poi saremo salvi", con cui ha recentemente vinto il "Premio Viareggio Opera prima 2021".

Alle 21, infine, Franco Signoracci, vimercatese, docente di Lettere, presenterà il suo saggio "Beatrice e le altre". Un viaggio tra le donne incontrate da Dante.

Per partecipare ai vari eventi è consigliata la prenotazione allo 039.6080807.