Festa del libro, arriva Vitali... e non solo. Un fine settimana da non perdere quello che si sta per aprire alla libreria "Il Gabbiano" di Vimercate, dove è in corso la dodicesima edizione della "Festa del libro e degli autori". Ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di lettura e non solo (c'è anche tanta musica) organizzato nell'ambito della rassegna "Vimercate festival", con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Vimercate e con la partnership del Giornale di Vimercate e di Primamonza.it

Oggi, venerdì, appuntamento con scienza e fantascienza

Andato in archivio un primo weekend che ha fatto registrare il tutto esaurito sulla terrazza della libreria, in piazza Giovanni Paolo II (tra gli ospiti anche Alessandro Robecchi), da oggi, venerdì 4 giugno, si ricomincia alla grande. Alle 21 sarà ospite il giovane astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, protagonista anche di trasmissioni tv, che presenterà il suo libro "La scienza di guerre stellari". Perri racconterà quanto la fantascienza e la famosa saga cinematografica abbiano attinto dalla scienza reale.

Sabato arriva Vitali

Due gli appuntamenti di sabato 5 giugno. Si incomincia alle 18 con una delle punte di diamante della rassegna. Sulla terrazza salirà Andrea Vitali, medico e scrittore bellanese, ormai ospite fisso da anni della "Festa del libro" di Vimercate. Il romanziere presenterà "Un bello scherzo", nuova avventura del maresciallo Maccadò, naturalmente ambientato sulle sponde del Lago di Como.

Anche la musica

Alle 21 spazio alla musica con lo spettacolo "Inferno di Dante Alighieri" con Chistian Poggioni (voce) e Adriano Sangineto (arpa, fiati e percussioni). Ingresso 10 euro.

Domenica tre appuntamenti

Domenica 6 giugno, alle 17, Bruno Ventavoli, direttore del settimanale "Tuttolibri" de La Stampa (uno degli inserti più prestigiosi del panorama nazionale per quanto concerne il mercato librario), presenta "Seimila gradi di separazione", una serie di racconti ironici sulla solitudine estrema nella quale il villaggio globale ci costringe a vivere.

Alle 18.30, sarà la volta di Valentino Ronchi, autore di numerose opere di poesia, con il suo "Riviera", romanzo ambientato nella periferia milanese nell'arco del Novecento.

Infine, il secondo weekend si chiuderà alle 21 con un altro spettacolo musicale. Si tratta di "Wild - Viaggio nel selvaggio incontaminato tra musica e immagini", con il chitarrista di fama internazionale Francesco Garolfi. Ingresso 10 euro.

Fino al 10 luglio

La rassegna proseguirà fino al 10 luglio. Tra i prossimi ospiti più attesi, da segnalare: Massimo Carlotto (12 giugno, ore 18), Valentina Furlanetto (18 giugno, ore 21), Gaetano Savatteri (19 giugno, ore 18), Lorenzo Monguzzi (19 giugno, ore 21), Enrico Deaglio (4 luglio, ore 18), Gianni Bugno (4 luglio, ore 21), Giulio Sapelli (8 luglio, ore 21).