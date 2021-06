Festa del libro, in arrivo un'altra scorpacciata

Per gli appassionati di libri e non solo è in arrivo un’altra scorpacciata. Sono infatti ben sette gli appuntamenti in cartellone da oggi, giovedì 17, a domenica 20 nell’ambito della 12esima edizione della «Festa del libro e degli autori» organizzata dalla libreria «Il Gabbiano» di Vimercate.

Festa del libro, il programma di giovedì 17

Si incomincia come detto oggi, giovedì 17. Alle 21 sulla terrazza di piazza Giovanni Paolo II salirà Alessandro Carrera, scrittore e musicista, insegnante di Cultura e Letteratura italiana all’università di Huston, che presenterà il suo romanzo "Lo studente di medicina".

Venerdì 18

Venerdì 18, alle 21, spazio alla giornalista di Radio24 Valentina Furlanetto, che parlerà del suo saggio "Noi Schiavisti", un libro inchiesta sulla mancanza di diritti e tutele nel mondo del lavoro.

Sabato 19

Due gli incontri in cartellone per sabato 19. Alle 18 toccherà al noto giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che presenterà "Quattro indagini a Makari", una raccolta di racconti già pubblicati tra il 2014 e il 2015, che ha ispirato una serie tv di successo andata in onda sulla Rai.

Alle 21, invece, la protagonista sarà la musica con il note musicista e cantante Lorenzo Monguzzi, che porterà sul palco lo spettacolo "Zyngher", ispirato al suo ultimo disco cantato completamente in dialetto brianzolo. Ingresso: 10 euro.

Domenica 20

Ben tre gli appuntamenti che domenica 20 giugno chiuderanno il fine settimana della rassegna che proseguirà fino al 18 luglio.

Alle 17 sulla terrazza de "Il Gabbiano" sarà la volta di Flavio Villani, medico milanese, che parlerà del suo ultimo romanzo "La banda degli uomini".

Dalle 18.30 si parlerà di ambiente con "Viaggio nell’Italia dell’Antropocene" di Mauro Varotto, docente di Geografia e Geografia culturale all'Università degli Studi di Padova e coordinatore del Gruppo Terre Alte del Comitato scientifico centrale del Club alpino italiano.

Infine, alle 21, altro appuntamento imperdibile con la musica. Marco Belcastro, Clara Zucchetti e Flaviano Braga porteranno sul palco "Le più belle canzoni d’amore d’autore". Ingresso: 10 euro.