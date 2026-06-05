Domenica 21 giugno 2026 andrà in scena la 32ª edizione della Festa della Musica, la ricorrenza nazionale dedicata alla musica, con iniziative diffuse in numerosi comuni d’Italia.

Festa della Musica 2026, Villasanta si accende tra concerti e spettacoli

A Villasanta la manifestazione si svolgerà dalle ore 18:00 alle 23:00 lungo le vie Mazzini, via Confalonieri, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà e piazza Pavese dove si susseguiranno concerti, spettacoli, laboratori, animazioni, installazioni artistiche e momenti di incontro promossi da associazioni, commercianti e realtà del territorio.

Per l’occasione, il pubblico troverà negozi e attività aperti e punti di ristoro dove cenare o bere qualcosa durante gli spettacoli.

Il programma

Dalle ore 16 alle ore 18, sotto il pergolato di Piazza Don Gervasoni, l’Associazione Genitori Villasanta proporrà il laboratorio per bambini “Musica in gioco”.

Dalle ore 18 alle ore 21, con possibilità di proseguire fino alle ore 23, Auser Danza Con Noi animerà Piazza Don Gervasoni con musica e danze.

Dalle ore 18 alle ore 23, La Casa dei Popoli APS organizzerà brevi concerti, interventi musicali e un punto ristoro in Piazza Martiri della Libertà.

Dalle ore 18 alle ore 19.30, presso la Libreria Pagina59 in Via Confalonieri 59, si terrà la presentazione del libro “Un biglietto per Texel” di Lucia Valcepina, accompagnata da performance musicali durante e dopo l’incontro.

Dalle ore 18 alle ore 22, il TJ Bar in Via Garibaldi 22 proporrà karaoke e aperitivo.

Dalle ore 18 alle ore 20, Bottega Nazca Mondoalegre realizzerà un’installazione artistica partecipativa davanti alla bottega in Piazza Martiri della Libertà, coinvolgendo il pubblico nella creazione di un arazzo comunitario.

Dalle ore 19.30 alle ore 23, Edos’s Bistrot e I Love Shopping in via Confalonieri presenteranno l’esibizione del duo “I Brighela”, con punto gastronomico, esposizione di abiti e allestimenti floreali.

Dalle ore 20 alle ore 21 e dalle ore 22 alle ore 23, L’Estro di Piera animerà Piazza Cesare Pavese con intrattenimento musicale, artisti dell’Accademia di Musica, hobbisti, tatuaggi sul posto e area food & beverage, con la partecipazione di Futura, B-612, Handmade School e RV Radio.

Alle ore 21 il Corpo Musicale Villasanta si esibirà con i Bandisti di strada e la PiùTostBand in Via Mazzini angolo Via Verdi.

Dalle ore 21 alle ore 23, in Piazza Camperio, si terrà il concerto del Diesis & Bemolli Gospel Choir, in collaborazione con la scuola di musica “Lo Sbaraglio” di Vimercate.