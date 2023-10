Al concorso Pozzoli non assegnato il primo premio

A Seregno per la seconda edizione consecutiva, non è stato assegnato il primo premio alla 33esima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli. In passato era già accaduto otto volte e con presidenti di giuria diversi.

Non assegnato il primo premio al concorso Pozzoli

Ieri in serata, martedì 3 ottobre, la finale del concorso Pozzoli come da tradizione al teatro San Rocco, quasi esaurito. Al secondo posto ex aequo sono stati posizionati dalla giuria presieduta dal maestro e Accademico di Santa Cecilia di Roma, Emanuele Arciuli, il giapponese Riito Shimata, 22 anni, e il russo Vladimir Skomorokhov, 24 anni, che si sono cimentati il primo in un brano di Rachmaninov, "concerto n. 2 in do minore op.18”, il secondo con un pezzo di Schumann “concerto in la minore op. 54”. Terzo classificato il cinese 21enne Ziki Chen, che ha eseguito il “concerto n. 3 in re minore op.30" di Rachmaninov.

I premi speciali assegnati dalla Giuria

Il premio speciale per il miglior esecutore degli studi di Ettore Pozzoli è stato attribuito alla giapponese 24enne Momoko Kimura, mentre il giovane italiano Antonio Alessandri, 17 anni, ha ricevuto il premio speciale progetto “Diventerò” offerto dalla fondazione Bracco per i giovani, il premio come più giovane italiano, mentre come più giovane straniera è stata premiata Jiayou Xu con il riconoscimento alla memoria del maestro Giulio Confalonieri. Il cinese Zixi Chen ha ricevuto anche il premio Rotary Sedeca per la miglior esecuzione della sonata di Beethoven. I tre finalisti sono stati accompagnati nella quarta e ultima prova dall’orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Andrea Oddone.