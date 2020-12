Finanziamento da 70mila euro per lo spazio polifunzionale di Villa Tittoni

Piani Integrati della Cultura (Pic), a Desio contributo di 70mila euro per la valorizzazione dello spazio polifunzionale di Villa Tittoni, di prossima apertura, dopo un ingente intervento di recupero e rifunzionalizzazione.

Finanziato il progetto culturale di Desio

Desio partecipa ai Pic-Ter, ovvero i Piani Integrati Territoriali, costituiti da un insieme di progetti culturali promossi da soggetti appartenenti ad ambiti territoriali contigui, che possono riguardare settori e temi diversi di ambito culturale. In partenariato con altri soggetti, tra cui la Fondazione Augusto Rancilio, la provincia di Monza e Brianza, e altri enti pubblici e privati, Desio ha aderito a un primo Bando di Fondazione Cariplo (l’istituto di origine bancaria che, anche in occasione di questa grave congiuntura economica, conferma il suo impegno per la cultura) con il progetto “Ri-Creare cultura. Ri-Generare il patrimonio”.

Programmazione per valorizzare il nuovo spazio

L’unico Comune nel progetto della Provincia di Monza e Brianza ha come obiettivo la valorizzazione del nuovo spazio polifunzionale di Villa Tittoni attraverso una programmazione culturale dedicata ai bambini, iniziative per l’educazione ambientale, eventi per i genitori sul benessere dei figli e altro ancora. “Con queste finalità Desio, insieme ad altri partner, ha aderito al progetto ottenendo un finanziamento di 70mila euro, a cui si aggiungeranno risorse proprie appositamente stanziate a bilancio, per far vivere questi nuovi spazi che saranno restituiti ai cittadini e alle associazioni desiane. Oltre allo spazio polifunzionale, saranno aperti anche un infopoint sulla via Lampugnani – commenta l’assessore alla Cultura Cristina Redi – Tra i 54 progetti candidati, quello di Desio rientra tra gli 11 finanziati”.