Giornata mondiale del libro: anche la Lega la celebra FOTO

Giornata mondiale del libro: anche la Lega l’ha celebrata. Ieri ha condiviso sui social i volumi dedicati alla Brianza, con citazioni in dialetto.

Giornata mondiale del libro celebrata dalla Lega

Ieri, venerdì 24 aprile, ricorreva la Giornata mondiale del libro e alcuni esponenti della Lega di Monza e Brianza hanno voluto celebrarla in un modo sicuramente singolare. A spiegarcelo è il commissario provinciale del Carroccio, Andrea Villa.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa condividendo sui social i nostri preziosi volumi dedicati alla Brianza, allegando versi e citazioni in brianzolo. Nel mondo c’è e ci sarà sempre spazio per la nostra bella e forte Brianza, e soprattutto in questo momento è importante riaffermare il senso di appartenenza che contraddistingue la nostra storia e la nostra tradizione”.

Versi e prosa di Brianza ed anche in dialetto insomma; tra gli esponenti della Lega che hanno aderito all’iniziativa, oltre al già citato commissario provinciale Villa, i consiglieri regionali Andrea Monti e Alessandro Corbetta, gli assessori Valentina Besana di Veduggio e Alberto Rivolta di Sovico.

La Lega del resto anche nel recente passato ha mostrato interesse per le tradizioni e la lingua dei nostri nonni, basta ricordare il corso di dialetto promosso proprio a Veduggio ma anche i cartelli in brianzoli che all’insorgere del coronavirus invitavano i più anziani a restare a casa, per il loro bene.

TORNA ALLA HOME PAGE