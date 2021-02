Giorno del Ricordo: l’iniziativa della Provincia. Appuntamento martedì 9 febbraio sui canale Facebook dell’Ente di via Grigna.

Giorno del Ricordo: l’iniziativa della Provincia

Una quercia sradicata e dei fiori recisi: parte con questa immagine il viaggio “live” nella memoria, promosso dalla Provincia MB con l’associazione Senza Confini di Seveso. per ricostruire un passato che è stato per molto tempo dimenticato.

Un viaggio che, attraverso testimonianze, letture, documentazioni storiche aiuterà a riportare alla luce il ricordo di migliaia di innocenti; uomini, donne, bambini, anziani gettati senza colpe nelle foibe e altrettante famiglie che furono costrette ad abbandonare tutto quello che avevano e a ricostruirsi una vita partendo dal nulla costrette ad un esilio forzato nel nord Italia, a Roma, e in alcuni locali della residenza Reale di Monza.

Il Format Social della Provincia MB “La voce dei Comuni: Io Ricordo” è ispirato a “Il Ritorno della memoria” Primo premio al Concorso promosso dal Consiglio di Regione Lombardia nel 2012 e presentato dalla 4° Liceo Artistico Luini di Cantù e 5° ginnasio Liceo classico Collegio Villoresi S. Giuseppe di Monza, con le insegnanti Alessandra Farina e Alessandra Maspero.

Appuntamento martedì 9 febbraio alle 17,30 (la solennità civile cade il 10 febbraio di ogni anno) sui canali Facebook della Provincia, per commemorare insieme ai Comuni MB, storici e testimoni d’eccellenza la tragedia delle Foibe e l’esodo. Una storia che non è stata raccontata per molto tempo e che riguarda anche la Brianza.

Alla diretta live saranno presenti

Luca Santambrogio, presidente Provincia di Monza e Brianza

Marino Micich, direttore Archivio Museo Storico di Fiume

Tiziana Ballarini, figlia di Amleto Ballarini, presidente emerito Società di Studi Fiumani, Roma

Pietro Antonio Cerlienco, presidente Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Monza Brianza

Walter Matulich, esule zaratino, la sua famiglia trovò alloggio alla Villa Reale di Monza

Franco Perlasca, presidente della Fondazione Perlasca, figlio del Giusto Giorgio e di Nerina Del Pin, esule istriana

Roberta Miotto, associazione “Senza confini” di Seveso, fondatrice Comitato Pietre d’Inciampo MB

I sindaci

Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco

Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo

Barbara Magni, sindaco di Sovico

Selene Dirupati, assessore alla Cultura, Istruzione e alle Politiche giovanili di Vedano al Lambro