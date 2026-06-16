Grazia Deledda celebrata alla Cittadella della cultura

Grazia Deledda e Giovanni Nughes celebrati con un convegno e in una mostra visitabile fino al 22 giugno ad Agrate Brianza

Una mostra e un convegno per celebrare Grazia Deledda e Giovanni Nughes

L’evento

È stata una bella mattinata culturale quella di lunedi nella sala mostre di Agrate Brianza per celebrare con una mostra e un convegno due prestigiosi sardi: Grazia Deledda di Nuoro, per i cento anni del Premio Nobel per la letteratura e Giovanni Nughes di Santullussurgiu per i 50 anni della sua Scomparsa.

La geniale invenzione del chimico farmaceutico (inventó il dado alimentare) contribuì a creare benessere e lavoro, portando la Star nel 1980 ad avere ben 4.000 dipendenti, di cui tanti sardi emigrati o fatti arrivare da Giovanni Nughes. Bella la testimonianza del figlio Francesco, presidente al Convegno assieme all’assessore alla cultura di Agrate Brianza Anita Cocina, che si è complimentata con il Direttivo del Circolo Culturale Sardegna di Monza per le belle iniziative che fa in Brianza e in particolare per la mostra su Grazia Deledda e sul primo voto alle donne. Anche il Sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi si è complimentato con il Circolo Culturale Sardegna per la bella mostra e i bei quadri ispirati al libro Canne al Vento, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 1926. Ottimo il dibattito su Grazia Deledda e sul Dado Star, tra gli applausi del pubblico presente.

Dopo gli interventi, si è passati alla consegna delle pergamene ricordo al Sindaco e all’assessore alla Cultura, con omaggio di 2 libri sulla Sardegna per ringraziarli per la concessione della prestigiosa sala mostre e per la loro partecipazione. Altre pergamene a Francesco Nughes e al nipote Giovanni Nughes.

Si è passati poi al taglio del nastro inaugurale con il sindaco e l’assessora alla cultura. La mostra è visitabile sino al 22 giugno tutti i giorni dalle 15 alle 18 con ingresso libero nella sala mostre al primo piano nella Cittadella della Cultura di via Ferrario 51.

Salvatore Carta 3773194614